Zonguldakspor son provayı yaptı, coşkulu taraftar desteğiyle sahada

hazırlıklar tamamlandı:

Zonguldakspor, TFF 3. Lig 5. hafta maçında evinde ağırlayacağı Düzcespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Kilimli Şehir Stadı'nda yapılan son antrenmanla çalışmalarını noktalayan takımda teknik direktör Ali Çalış basına değerlendirmelerde bulundu. Çalış, hafta içindeki programın verimli geçtiğini ve rakibe yönelik hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

teknik değerlendirme ve takımın durumu:

Teknik heyetin saha içi düzen üzerinde yoğunlaştığını belirten Ali Çalış, 'İyi çalıştık bu hafta içi, onu söyleyebilirim. Rakibe de iyi hazırlandık. Rakibin de iyi bir kadrosu var, bizim de iyi bir kadromuz var. Çalkantılı bir süreçten geçiyoruz ama pozitif bir ivme içindeyiz. Ben takımın gelişiminden memnunum, antrenman performansından memnunum. İnşallah hafta sonunda bunu sahaya yansıtacağız diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı. Çalış, özellikle antrenman performansındaki artışın maç gününe olumlu yansıyacağına inandığını vurguladı.

taraftara çağrı ve maç bilgileri:

Çalış, Zonguldak'ın futbol kültürüne dikkat çekerek taraftarların desteğinin takıma güç verdiğini söyledi: 'Taraftarlardan her zaman destek bekliyoruz çünkü Zonguldak bir futbol şehri. Gerçekten ateşli bir taraftarı var. Onların desteğiyle biz de daha iyi ve daha coşkulu futbol oynuyoruz. Onları da hafta sonu yanımızda görmek istiyoruz.'

Maç, yarın saat 15.00'te Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Berkay Yavuz yönetecek; yardımcı hakemler Selçuk Kaplan ve Hakan Koç olarak bildirildi.

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