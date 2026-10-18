bjelica maç sonu değerlendirmesinde 4-1’lik skorun haklı olduğunu söyledi

Samsunspor kâsmpaşa karşısında alınan sonucu değerlendirdi

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldukları müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçın genel tablosunu değerlendirdi. Teknik adam, alınan skorun rakip açısından hak edilmiş olduğunu ifade ederek takımın sahadaki eksiklerini ve yapılması gerekenleri açıkça dile getirdi.

maçın akışı ve sahadaki sorunlar:

Bjelica, ilk yarıda oyuncularından beklediklerini sahada tam olarak göremediklerini ve bu dönemde çok ciddi boşluklar verdiklerini söyledi. İlk yarı sonunda buldukları golün devreye umutla girmelerini sağladığını belirten çalıştırıcı, ikinci yarıda oyuna daha iyi başladıklarını ve topu yere indirerek uzun toplardan kaçınmaya çalıştıklarını anlattı. Buna rağmen maçın sonucu itibarıyla 4-1’lik skoru rakip adına hak edilmiş bir galibiyet olarak nitelendirdi.

savunma değişikliği ve kadro planlaması:

Stoper Yunus Emre'nin oyundan alınmasının performans kaynaklı olmadığına vurgu yapan Bjelica, yapılan hataların dört stoperin değil tüm takımın ortak sorunu olduğunu kaydetti. Yunus Emre yerine yapılan Erakoviç hamlesinin amacı olarak defansta sakinlik sağlamak gösterildi. Teknik direktör, yaşanan hatalar sonrası gelen goller nedeniyle takımda değişiklikler olabileceğini, peş peşe gelen 6. mağlubiyete dikkat çekerek fiziksel ve mental olarak hazır oyuncuları tercih edeceklerini söyledi.

Bjelica, önümüzdeki haftalarda takımın antrenmanlarda performansını yakından takip edeceklerini ve en doğru ilk 11'i oluşturmak için çalışacaklarını belirtti. Tüm ekip olarak ellerinden gelenin en iyisini yapma taahhüdünü yineledi.

türk ligi gözlemi ve kulüplerin transfer eğilimleri:

Basın toplantısında, Türkiye'ye 3 yıl sonra döndüğü ve daha önce Trabzonspor'da çalıştığı hatırlatılan Bjelica, bu süre zarfında Türk futbolunun ciddi bir gelişim gösterdiğini vurguladı. Özellikle büyük kulüplerin büyük transferler yaptığını, alt sıralardaki bazı takımların da önemli takviyelerle güçlendiğini söyleyen Hırvat teknik adam, bunun Avrupa kupalarında daha fazla takımın ülkeyi temsil etmesine yansıdığını ifade etti.

Sonuç olarak Bjelica, maçın objektif değerlendirmesini yaparken hem sahadaki hataları hem de ligdeki genel gelişimi birlikte ele aldı. Teknik heyet ve oyuncuların önümüzdeki dönemde bu tespitler ışığında düzelme göstermeyi hedeflediği vurgulandı.

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Kasımpaşa karşısında aldıkları 4-1’lik mağlubiyetin hak edilmiş bir skor olduğunu belirtti.