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Bolvadin esnafı için yeni dönem: hizmet binasının tapusu teslim edildi

Bolvadin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Çürük, Belediye Başkanı Derviş Aynacı’dan yeni hizmet binasının tapusunu teslim aldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bolvadin esnafı için yeni dönem: hizmet binasının tapusu teslim edildi

Bolvadin esnafı yeni hizmet binasına bir adım daha yaklaştı

Afyonkarahisar Bolvadin Esnaf ve Sanatkârlar Odası için uzun süredir yürütülen hazırlıklarda önemli bir eşik aşıldı. Oda Başkanı İbrahim Çürük, Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı ile yaptığı görüşmede, odanın kullanılacak yeni hizmet binasına ilişkin tapu teslimini resmen aldı.

tapu devri ve ziyaret:

Ziyaret samimi bir atmosferde gerçekleşti ve resmi işlemler tamamlandı. Belediye ile oda arasında daha önce sağlanan iş birliği zemininde yürütülen sürecin somut bir aşaması olan tapu devri, ilçedeki esnaf teşkilatının modern ve etkin bir hizmet altyapısına kavuşması yönünde atılan somut adımlardan biri olarak kayda geçti. Teslim sırasında taraflar, binanın esnafın ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesi konusunda görüş birliği sağladı.

ilçe projeleri ve OTB Tarım Organize Sanayi:

Görüşmede sadece tapu teslimi değil, Bolvadin’in ekonomik ve istihdam potansiyelini artıracak projeler de ele alındı. Tarım ve sanayi alanında katkı sağlaması beklenen OTB Tarım Organize Sanayi projesine ilişkin taslak planlar karşılıklı bilgi paylaşımıyla değerlendirildi ve proje üzerine istişareler yapıldı.

Oda ve belediye yetkilileri, yeni hizmet binasının esnafın çalışmalarını kolaylaştıracak fiziksel donanım ile birlikte, ilçedeki ticari hayatın gelişmesine katkı sunacak bir merkez olmasını hedefliyor. Bu adım, yerel yönetim ile esnaf kuruluşu arasındaki iş birliğinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Taraflar, önümüzdeki dönemde binanın kullanımına ilişkin detayların netleştirilmesi, tadilat ve donanım ihtiyaçlarının planlanması ile ilgili ortak çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın yeni hizmet binasına kavuşması, Bolvadin'deki esnaf teşkilatının daha konforlu ve etkin hizmet sunma kapasitesini güçlendirecek.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI’NIN YENİ HİZMET BİNASINA KAVUŞMASI İÇİN ATILAN...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI’NIN YENİ HİZMET BİNASINA KAVUŞMASI İÇİN ATILAN ADIMLARDA MUTLU SONA ULAŞILDI. ODA BAŞKANI İBRAHİM ÇÜRÜK (ORTADA SİYAH CEKETLİ) BOLVADİN BELEDİYE BAŞKANI DERVİŞ AYNACI’YI (ORTADA GRİ CEKETLİ) ZİYARET EDEREK TAPUSUNU TESLİM ALDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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