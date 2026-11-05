Umudun adı organ bağışı: Konya'da bağışla yeniden hayat bulanlar bir araya geldi

Programın amacı ve katılımcılar:

Konya Şehir Hastanesi Organ Nakli Bölümü tarafından düzenlenen Organ Bağışı Hayat Kurtarır programında, organ nakli bekleyen hastalar, organ bağışında bulunan aileler ve nakille yeniden hayata tutunan hastalar aynı salonda buluştu. Programa Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Antalya Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Nejat Huni, Konya Şehir Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Akif Yazar ile sağlık çalışanları katıldı.

Kadavradan nakil ihtiyacı ve istatistikler:

Programda vurgulanan temel mesaj, kadavradan yapılan organ nakillerinin artırılması yönündeydi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, ülke genelinde 33 bin hastanın organ nakli beklediğini, bunların 26 bininin böbrek nakli beklediğini kaydetti. Yavuz, canlı vericilerle yapılan nakillerde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olunmasına rağmen kadavra kaynaklı nakillerde aynı başarıyı yakalayamadıklarını ifade etti ve halktan destek istedi.

Yavuz ayrıca 2024 ve 2025 yıllarında tespit edilen beyin ölümü vaka sayısının 50 olduğunu, 2026 yılında kasım ayına kadar bu sayının 87ye çıktığını belirtti. 2025 yönetmeliğiyle getirilen uygulama kapsamında vatandaşların e-Nabız veya e-Devlet üzerinden organ bağışı beyanı yapabileceği hatırlatıldı ve toplumdan kadavradan bağışa dair bilinç artışı istendi.

Bağış aileleri ve nakil olmuşların tanıklıkları:

Programda söz alan bağışçı aileleri ve alıcılar, karar süreçlerini ve yaşadıkları duyguları paylaştı. 19 yaşındaki oğlunu beyin kanaması sonucu kaybeden Ali Temizer, evlatlarının acı dolu geçmişine dikkat çekerek organ bağışlama kararının üç hastaya umut olduğunu anlattı. Temizer, olay sürecinde yoğun bakım ekibinin kendileriyle iletişime geçtiğini ve ailesiyle yaptıkları istişare sonucu organ bağışında bulunduklarını söyledi.

Oğlunun organlarıyla üç kişiye umut olan anne Ülkü Temizer, yaşadıkları acıya rağmen başkalarına uzanan elin kendilerini bir ölçüde teselli ettiğini belirtti ve ailelere duyarlılık çağrısı yaptı. 24 yaşındaki böbrek nakli alıcısı Yiğit Oktay Gündüz ise babasından canlı vericiyle aldığı böbreğin kendisine yeniden yaşam umudu verdiğini anlattı ve halkı organ bağışı yapmaya davet etti.

Uzun yıllar diyalizde kalan Merve Kılınç da dört yıllık süreçte karşılaştığı farklı yaş gruplarından hastaları hatırlatarak organ bağışının bekleyen herkes için hayati olduğunu vurguladı. Kılınç, nisan ayında diyalizden çıktığını ve çıkışının yedinci ayında olduğunu söyledi.

Program, hem sağlık otoritelerinin istatistikleri ve e-Devlet üzerinden bağış kayıt çağrısı hem de bağışçı ailelerinin ve nakil olmuş kişilerin bireysel hikâyeleri aracılığıyla kadavradan organ bağışının artırılmasına yönelik somut bir farkındalık mesajı verdi. Halkın organ bağışı konusunda bilgilendirilmesi ve e-Nabız üzerinden beyanların yaygınlaştırılması, etkinin artırılmasının ana yolları olarak öne çıktı.

Organ bağışlarınızı yapın çağrısı programın kapanışında katılımcılar tarafından bir kez daha yinelendi.

KONYA'DA "ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR" PROGRAMINDA ORGAN NAKLİ BEKLEYEN HASTALAR, BAĞIŞÇI AİLELERİ VE NAKİLLE YENİDEN HAYATA TUTUNANLAR BİR ARAYA GELDİ.