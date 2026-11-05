Disleksi tembellik değil: erken farkındalık ve iş birliği şart

Disleksi nedir:

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Fırat Öz, 1-8 Kasım Disleksi farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, disleksiyi genel zihinsel kapasiteden bağımsız olarak ortaya çıkabilen, yazılı dilin edinimi ve işlenmesinde güçlüklerle karakterize nörogelişimsel bir öğrenme bozukluğu olarak tanımladı. Disleksi, özellikle kelimeleri doğru ve akıcı biçimde tanıma, çözümleme, okuma hızı ve yazım becerilerinde güçlüklerle kendini gösteren nörobiyolojik temelli bir durumdur.

Disleksi tembellik ya da isteksizlik değildir. Güncel bilimsel veriler, bu güçlüklerin zihinsel yetersizlik veya çaba eksikliğiyle açıklanamayacağını göstermektedir. Disleksisi olan bireylerin bilişsel profilleri heterojendir; sözel ifade, üretkenlik, görsel düşünme ve problem çözme gibi farklı alanlarda güçlü yönler sergileyebilirler.

Araştırmalar ve temel mekanizmalar:

Bilimsel çalışmalar disleksinin özellikle fonolojik işlemleme, harf-ses ilişkilerinin kurulması ve kelimelerin otomatik olarak tanınması süreçlerindeki farklılıklarla ilişkili olduğunu belirtiyor. Bu nedenle uygun, sistematik ve bireyselleştirilmiş eğitsel müdahalelerle okuma becerilerinde anlamlı ilerlemeler sağlanabilmektedir.

Erken dönemde dikkat edilecek belirtiler:

Okul öncesi dönemde kesin tanı çoğunlukla mümkün olmasa da bazı risk göstergeleri erken fark edilebilir. Bunlar arasında konuşmanın gecikmesi, kelime bulma güçlüğü, bazı sesleri ayırt etmede zorlanma, harf ve renk adlarını öğrenmede güçlük, sıralı bilgileri akılda tutmakta zorlanma ve ailede okuma güçlüğü öyküsünün bulunması sayılmaktadır.

İlkokulun birinci ve ikinci sınıflarında ise harf-ses ilişkisini kurmada güçlük, yaşıtları akıcı okumaya geçerken heceleyerek okumaya devam etme, harf atlama veya ekleme, kelimeleri çözümlemede belirgin yavaşlık ve okuma etkinliklerinden kaçınma daha dikkat çekici belirtilerdir. Bu bulguların tek başına değil, süreklilik göstermesi, verilen eğitimsel desteğe rağmen devam etmesi ve çocuğun günlük yaşam işlevselliğini etkilemesi durumunda klinik önem taşıdığı vurgulanır.

Toplumdaki yanlış inanışların etkileri:

Toplumda sık karşılaşılan bir yanlış inanış harfleri ters yazmanın disleksinin ayırt edici belirtisi olduğu yönündedir. Oysa harflerin karıştırılması ya da ters yazılması okuma-yazma öğreniminin ilk yıllarında sık görülebilir ve tek başına tanı koydurmaz. Türkçe'de güçlükler sıklıkla ters yazmadan çok okuma hızı ve akıcılığında kendini gösterir. Ayrıca disleksinin 'tembellik' veya 'isteksizlik' olarak yorumlanması hem tanı koymayı geciktirebilir hem de çocuğun benlik algısı ve özgüveninde olumsuz etkilere yol açabilir.

Okul ve ailede yapılması gerekenler:

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Öz, belirtiler görüldüğünde öncelikle öğretmenle iş birliği kurulmasını, çocuğun görme ve işitme değerlendirmelerinin yapılmasını ve güçlükler devam ediyorsa çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurulmasını öneriyor. Sınıf içi düzenlemeler arasında çocuğun hazırlıksız biçimde sesli okumaya zorlanmaması, gerektiğinde ek süre tanınması, yazılı yönergelerin sözlü olarak da açıklanması ve yazım hatalarının içerik değerlendirmesinden ayrı ele alınması yer almalıdır.

Ayrıca çocuğun güçlü yönlerinin görünür kılınması, akranlarıyla kıyaslanmaması ve akademik güçlüklerin damgalayıcı bir biçimde ele alınmaması güvenli ve destekleyici bir öğrenme ortamı sağlar. Disleksi ile birlikte disgrafi ve diskalkuli gibi özgül öğrenme bozukluklarının da değerlendirilebileceği unutulmamalıdır.

Sonuç olarak, erken farkındalık, doğru klinik ve eğitsel değerlendirme, bilimsel temelli müdahaleler ve aile-okul-sağlık profesyonelleri arasındaki iş birliği ile disleksili çocukların akademik ve psikososyal gelişimleri desteklenebilir. Temel hedef yalnızca okuma becerilerini düzeltmek değil, her çocuğun kendi potansiyelini ortaya koyabileceği destekleyici bir gelişim ortamı oluşturmaktır.

ATLAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI’NDAN DR. ÖĞR. ÜYESİ FIRAT ÖZ