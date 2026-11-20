Bolvadin'de 162 çocuğa kışlık mont ve bot desteği Aynacı'nın öncülüğünde

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, kış mevsimi öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi 162 çocuğa mont ve kışlık bot hediye etti.

uygulamanın kapsamı:

Çalışma, Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı’nın talimatları doğrultusunda yürütüldü. Yardımlar, belediyenin kurduğu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün faaliyete başladığı günden bu yana engelli bireylerden yaşlılara, yetim ve öksüz çocuklardan dar gelirli ailelere kadar geniş bir yelpazede destek sağladığı kaydedildi.

başkan aynacı'nın değerlendirmesi:

"Bizim belediyecilik anlayışımızda hiçbir hemşehrimiz yalnız, hiçbir çocuğumuz sahipsiz değildir. Bir çocuğumuzun yüzündeki tebessüm, bir büyüğümüzün hayır duası bizim için her şeyden kıymetlidir. Bolvadin’imizin hangi mahallesinde, hangi sokağında ihtiyaç sahibi bir hemşehrimiz varsa yanında olmaya, derdine derman olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, yalnızca şehrimize değil, gönüllere de hizmet etmeye talibiz. Biz Bolvadin’in hizmetkârıyız."

Belediye yetkilileri, başkanın talimatıyla yürütülen program kapsamında benzer yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmasının sürdürüleceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYESİ TARAFINDAN KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE İLÇEDEKİ İHTİYAÇ SAHİBİ 162 ÇOCUĞA MONT VE KIŞLIK BOT HEDİYE EDİLDİ.