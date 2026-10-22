Bolvadin'de açılan akıl ve zekâ oyunları sınıfı çocukların düşünme becerilerini güçlendirecek

Bolvadin'de akıl ve zekâ oyunları sınıfı eğitime kazandırıldı

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş Hatice Habib Soydan İlkokulu'nda oluşturulan Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı'nın açılışını gerçekleştirdi. Sınıf, öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak üzere düzenlendi.

Sınıfın hedefleri:

Yeni düzenlenen ortam, özellikle analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerinin desteklenmesine odaklanıyor. Eğitim araçları ve etkinlikler çocukların farklı yeteneklerini keşfetmesine ve eğlenerek öğrenmesine imkân tanıyacak şekilde planlandı.

Eğitim yaklaşımı ve beklentiler:

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrenci merkezli yaklaşımı güçlendiren bu tür uygulamaların okullara kazandırılmasını önemsiyor. Keleş, öğrencileri düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetiştiren alanların yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul yönetimi ve öğretmenler sınıfın oluşturulmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederken, ilçede benzer projelerle çocukların akademik başarısının yanı sıra zihinsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine devam edilmesi planlanıyor.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, HATİCE HABİB SOYDAN İLKOKULU’NDA OLUŞTURULAN AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI SINIFI’NIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.