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Erciyes'e dört mevsim canlılık katacak dağ kızağı testlere başladı

Erciyes'te yaklaşık 1.100 metre uzunluğundaki dağ kızağının montajı tamamlandı; sertifikasyon öncesi test sürüşleri başladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Erciyes'e dört mevsim canlılık katacak dağ kızağı testlere başladı

Erciyes Kayak Merkezi'ne yeni bir cazibe daha

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde hayata geçirilen dağ kızağı projesinde montaj çalışmaları tamamlandı ve tesis, sertifikasyon öncesi test sürüşlerine başladı. Projenin amacı, Erciyes'in yılın 12 ayı yaşayan bir turizm merkezi haline gelmesine katkı sunmak.

Parkur ve teknik kontroller:

Outdoor Factory tarafından inşa edilen parkur yaklaşık 1.100 metre uzunluğunda. Test sürüşlerinde, teknik sistemlerin işleyişi ile güvenlik donanımları detaylı şekilde kontrol ediliyor. Bu aşamada yapılan değerlendirmeler sertifikasyon için gerekli eksikliklerin tespit edilmesine ve giderilmesine odaklanıyor.

Hizmet ve ziyaretçi deneyimi:

Tesisin hizmet ve idare binasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yatırım kapsamında gece sürüşü, sürüş sürelerinin skorboard üzerinden takip edilmesi ve otomatik fotoğraf çekim sistemi gibi özelliklerin aktif edilmesi planlanıyor. Bu donanımlar, ziyaretçilere farklı ve ölçülebilir bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Projenin tamamlanmasının ardından açılacak dağ kızağı, Erciyes'te mevcut kış turizmine alternatif bir eğlence seçeneği sağlarken bölgenin dört mevsim turizm çeşitliliğine katkı yapması bekleniyor.

Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki belediye yönetimi, Erciyes'i yıl boyu yaşayan bir destinasyon haline getirme vizyonu doğrultusunda bu ve benzeri yatırımları sürdüreceklerini belirtiyor. Sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tesisin kamuoyuna sunulması planlanıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ERCİYES KAYAK MERKEZİ’Nİ DÖRT MEVSİM TURİZM DESTİNASYONU HALİNE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ERCİYES KAYAK MERKEZİ’Nİ DÖRT MEVSİM TURİZM DESTİNASYONU HALİNE GETİRME HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA HAYATA GEÇİRDİĞİ DAĞ KIZAĞI PROJESİNDE MONTAJ TAMAMLANDI. YAKLAŞIK 1.100 METRE UZUNLUĞUNDAKİ PARKURDA SERTİFİKASYON ÖNCESİ TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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