Bolvadin'de DYK kurslarına hafta sonu incelemesi

Bolvadin'de DYK kursları yerinde incelendi:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yürütülen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) hafta sonu yapılan bir dizi incelemeyle değerlendirildi. İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş uygulamanın saha koşullarını görmek üzere sınıfları ve kurs alanlarını ziyaret etti.

ziyaretin ayrıntıları:

Keleş, ziyaretlerinde öncelikle Hasan Gemici Ortaokulu ve Hacı Ali Meryem Birdane Ortaokulunı dolaştı. Sınıf içi düzen, öğretmen-öğrenci etkileşimi ve kursların intizamı yakından gözlemlendi; yetkililer ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerde uygulamanın günlük işleyişi hakkında bilgi alındı.

İncelemelerde, derslerin planlı bir şekilde ilerlemesi, öğrencilerin devamlılığı ve kurs ortamlarının eğitim odaklı tutulması üzerinde duruldu. Öğretim programlarının hedeflerine uygunluğu ve kursların eğitim-öğretim sürecine katkısı değerlendirme toplantılarının gündemindeydi.

eğitim faaliyetleri ve dijital hazırlıklar:

DYK'ların kullandığı dijital altyapı da incelemenin önemli bir ayağını oluşturdu. Millî Eğitim Bakanlığı Dijital Eğitim Platformu (MEBİ) üzerinden yürütülen çalışmaların etkinliği, materyal erişimi ve çevrim içi destek mekanizmaları ele alındı.

Yetkililer, kursların hem yüz yüze hem dijital bileşenlerle planlandığını belirtti; özellikle hedeflenen sınav süreçleri bağlamında hazırlıkların sistematik yürütüldüğü vurgulandı. Bu kapsamda 2027 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve 2027 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) hazırlıklarına verilen önem dikkat çekti.

Ziyaret, saha gözlemine dayalı kısa vadeli değerlendirmelerle sınırlı kalmayıp kursların sürekliliği ve kalitesinin artırılmasına yönelik öneri ve geri bildirimlerin toplanmasıyla sona erdi. İlçe yöneticileri, öğrencilerin başarılarını destekleyecek planlı çalışmaların sürdürülmesinin altını çizdi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA (DYK) YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ VE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI SÜREÇLERİ YERİNDE İNCELENDİ.