Bolvadin'de Erkmen Mahallesi yolları modern görünüme kavuşturuluyor

Bolvadin'de üstyapı hamlesi devam ediyor:

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında Erkmen Mahallesi'nde yoğun bir müdahaleye başladı. Belediye yetkilileri, amaçlarının vatandaşların günlük yaşam kalitesini yükseltmek ve ulaşımda süreklilik sağlamak olduğunu belirtiyor. Özellikle yağışlı dönemlerde yolların çamura dönüşmesi mahalle sakinlerinin ulaşımlarını güçleştiriyordu; bu sorunun kalıcı şekilde çözülmesi için saha çalışmaları hızlandırıldı.

Erkmen Mahallesi'nde tespit edilen ihtiyaçlar ve uygulama:

Belediye ekipleri, Erkmen Mahallesi içindeki bozuk zeminleri ve drenaj sorunlarını önceliklendirerek yeni üstyapı düzenlemeleri planladı. Belediye Başkanı Derviş Aynacı talimatıyla yürütülen çalışmalarda hedef, hem araç trafiğinin hem de yaya güvenliğinin artırılması ve bakım gereksinimlerinin azaltılmasıdır. Yapılacak düzenlemeler mahalle sakinlerinin günlük yaşamında hissedilir kolaylık sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Harlak Mevkii'nde soğuk asfalt çalışması sürüyor:

Harlak Mevkii'nde başlatılan soğuk asfalt uygulamasının kısa süre içinde tamamlanarak hizmete sunulacağı bildirildi. Belediye yetkilileri, Bolvadin'in her mahallesinde vatandaş taleplerine öncelik verdiklerini ve saha ekiplerinin mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığını vurguladı. Planlanan çalışmalar tamamlandığında yolların dayanıklılığının artması ve olumsuz hava koşullarında erişimin kolaylaşması bekleniyor.

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi'nin yürüttüğü bu üstyapı hamlesi, mahalle dokusunu modernleştirmeyi ve ulaşım konforunu artırmayı hedefleyerek ilçe genelinde benzer müdahalelerin habercisi niteliğinde.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE ULAŞIM SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.