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Erzurum'da 29 ekim coşkusu sahada: genç basketbolcular cumhuriyeti kutladı

Erzurum'da 29 ekim etkinliğinde U10'dan U18'e dek düzenlenen 12 karşılaşmada genç sporcular, Cumhuriyet coşkusu içinde rekabet, dostluk ve spor kültürünü yaşadı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurum'da 29 ekim coşkusu sahada: genç basketbolcular cumhuriyeti kutladı

erzurum'da 29 ekim coşkusu:

Erzurum, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılını sporun birleştirici gücüyle kutladı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erzurum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen organizasyonda altyapı kategorilerindeki kız ve erkek takımlar parkede buluştu. Etkinlikte toplam 12 karşılaşma oynandı ve müsabakalar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

turnuvanın ayrıntıları:

Turnuva, U10, U11, U12, U14, U16 ve U18 kategorilerinde yapıldı; hem kız hem de erkek sporcular sahaya çıktı. Farklı yaş gruplarının aynı çatı altında mücadele etmesi, genç atletlerin maç deneyimini artırmayı ve altyapı gelişimini desteklemeyi amaçladı. Organizasyon teknik ve idari açıdan TBF Erzurum İl Temsilciliği koordinasyonunda yürütüldü.

saha ve tribünde birlik:

Gün boyunca sahadaki mücadele ile tribünlerdeki coşku sık sık kesişti; farklı takımlardan sporcuların ve seyircilerin aynı karede buluştuğu anlar etkinliğin en anlamlı görüntülerinden oldu. Parkede kazanılan sayılardan öte, çocukların sporla buluşması, mücadele kültürünü öğrenmesi ve Cumhuriyet değerlerini spor yoluyla deneyimlemesi öne çıktı.

erzurum basketbolunun geleceğine yatırım:

TBF Erzurum İl Temsilcisi Dr. Ömer Uslu, turnuvanın gençlere bırakılan mirasın yaşatılması açısından önemine vurgu yaptı ve altyapıya verilen değerin altını çizdi. Uslu, organizasyonda emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür ederek başta Levent Çakmur, Erdoğan Dönmez, Mehmet Sekmen, Ahmet Dal ve Aykut Bozoğlu olmak üzere katkı sunanlara şükranlarını iletti. Erzurum Basketbol İl Temsilciliği, benzer organizasyonlarla çocukların ve gençlerin müsabaka deneyimlerini artırmayı ve şehirde basketbol kültürünün güçlenmesini hedefliyor.

ERZURUM&#039;DA BASKETBOL PARKELERİ CUMHURİYET COŞKUSUYLA YANKILANDI. GELECEĞİN DEV ADAMLARI...

ERZURUM'DA BASKETBOL PARKELERİ CUMHURİYET COŞKUSUYLA YANKILANDI. GELECEĞİN DEV ADAMLARI, BASKETLERİNİ CUMHURİYET AŞKIYLA ATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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