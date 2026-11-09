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Motor kısmı yanan otomobil mahalle sakinleri ve itfaiye tarafından söndürüldü

Kayseri Kocasinan'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı; çevredekilerin müdahalesi ve itfaiyenin hızlı çalışmasıyla söndürüldü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Motor kısmı yanan otomobil mahalle sakinleri ve itfaiye tarafından söndürüldü

Motor kısmı yanan otomobil mahalle sakinleri ve itfaiye tarafından söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken motor bölümü alev alan bir otomobil, çevredeki vatandaşların ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin hızlı çalışmasıyla kontrol altına alındı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde seyreden sürücü M.A. idaresindeki 38 AHJ 623 plakalı aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar yanlarında bulunan yangın tüpleri ile hemen müdahale etti.

müdahale ve soruşturma:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve aracın alevleri büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını belirtti. İlk müdahalenin hızlı olması ve itfaiyenin zamanında olay yerine ulaşmasının yangının büyümesini önlediği vurgulandı.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN YANAN OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN YANAN OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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