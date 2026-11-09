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kadavradan böbrek nakli sonrası umut veren hikâye: hatice günay yaşadıklarını anlattı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşayan Hatice Günay, 4 yıl önce kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu; Organ Bağışı Haftası'nda deneyimlerini ve bağış çağrısını paylaştı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

kadavradan böbrek nakli sonrası umut veren hikâye: hatice günay yaşadıklarını anlattı

hatice günay'ın nakil yolculuğu:

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşayan Hatice Günay, 4 yıl önce geçirdiği kadavradan böbrek nakli sürecini ve sonrasındaki iyileşme dönemini Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen programda katılımcılarla paylaştı. Günay, nakil sayesinde yeniden sağlığına kavuştuğunu anlattı ve organ bağışının bekleyen hastalar için taşıdığı önemi vurguladı.

nakil sürecinde yaşadıkları:

Günay, nakil öncesi ve sonrası dönemde karşılaştığı zorlukları, tedavi sürecini ve rehabilitasyon dönemini samimi bir dille aktardı. Anlatılanlar, kadavradan yapılan nakillerin alıcılar için sunduğu ikinci hayat olanağını görünür kıldı. Konuşmada 4 yıl önce gerçekleştirilen operasyonun ardından yaşadığı dönüşüm öne çıktı.

etkinlik ve farkındalık çağrısı:

Program Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlendi ve Organ Bağışı Haftası kapsamında bağış bilincinin artırılmasına dikkat çekildi. Etkinlikte bağışın yaygınlaştırılması, toplumda farkındalık yaratılması ve daha fazla hastaya umut olunması gerektiği üzerinde duruldu.

Bilgilendirme programına BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı. Etkinlikte yapılan paylaşımlar, organ bağışının yaşam kurtarıcı etkisini ve toplumsal sorumluluğunu yeniden gündeme taşıdı.

DÖRT YIL ÖNCE BÖBREK NAKLİYLE HAYATA TUTUNDU, HİKÂYESİNİ PAYLAŞTI

DÖRT YIL ÖNCE BÖBREK NAKLİYLE HAYATA TUTUNDU, HİKÂYESİNİ PAYLAŞTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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