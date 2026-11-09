Kükürtlü'ye tek çatı altında üç hizmet: kreş, sosyal gelişim ve aile sağlığı

Kükürtlü'de eğitim ve sağlık hizmetleri genişliyor:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Macide Gazioğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Sınıfları ve ortak kullanım alanlarını gezen Başkan Aydın, yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. Miniklerin neşesi ziyaret sırasında öne çıktı ve Aydın çocuklarla yakından ilgilendi.

sosyal gelişim ve aile sağlığı merkezinde son hazırlıklar:

Aynı yapı içerisinde yer alan Macide Gazioğlu Sosyal Gelişim Merkezi ile Macide Gazioğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde de açılış için hazırlıkların sürdüğü bildirildi. Sosyal Gelişim Merkezi bünyesinde OSMEK kursları ve ders çalışma alanı yer alacak; merkez, vatandaşlara eğitim ve kişisel gelişim imkanları sunmayı hedefliyor. Aile Sağlığı Merkezi ise mahalle sakinlerinin temel sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayacak şekilde planlandı.

yatırımın mahalleye katkısı ve açılış takvimi:

Kreş, Sosyal Gelişim Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin aynı çatı altında toplanmasıyla Kükürtlü Mahallesi'nin sosyal yaşamına önemli katkı sağlanması bekleniyor. İlçeye değer katmayı amaçlayan proje, Osmangazi Belediyesi ve hayırsever destekleriyle hayata geçirildi.

"Osmangazi Belediyemize ait olan bu alanda, hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu’nun katkılarıyla üç hizmet alanımız bitmek üzere. Aslında çalışmalar tamamlandı. Kreşimizde öğrencilerimiz eğitimlerine başladı. Ufak tefek eksiklikler giderildiğinde Kükürtlü Mahallemize çocuktan kadına, gençten yaşlıya kadar herkese hizmet edecek bir hizmet birimi kazandırmış olacağız. Açılışını birkaç hafta içerisinde yapmayı planlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Kükürtlü Mahallemize hayırlı uğurlu olsun."

Belediye yetkilileri, son düzenlemelerin tamamlanmasının ardından merkezlerin birkaç hafta içinde hizmete açılmasının hedeflendiğini belirtti. Proje, ailelere yaşam kolaylığı sağlamak ve çocukların güvenli, destekleyici ortamlarda büyümesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirildi.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, MACİDE GAZİOĞLU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ’Nİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ. ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLERE BÜYÜK ÖNEM VEREN BAŞKAN AYDIN, AYNI BİNADA AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYAN SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ VE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE DE İNCELEMELERDE BULUNARAK HAZIRLIKLARI YAKINDAN TAKİP ETTİ.