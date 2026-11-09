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Elazığ'da evde çıkan tartışma ölüme neden oldu: oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Elazığ Abdullahpaşa Mahallesi'nde tartışma sırasında 16 yaşındaki oğlunun bıçakladığı baba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da evde çıkan tartışma ölüme neden oldu: oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

olayın detayları:

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, iddialara göre eve alkollü gelen Yücel B. (39) ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken 16 yaşındaki oğlu U.E.B. araya girmek istedi; bu sırada çıkan arbede sırasında oğul babasını bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı Yücel B., ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

soruşturmanın seyri:

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli çocuğu gözaltına aldı. Cumhuriyet savcılığı ve emniyet birimleri, olayın oluş şekline ilişkin delil ve tanık beyanlarını topluyor. Soruşturma kapsamındaki tespitler doğrultusunda adli işlemler sürdürülüyor.

toplumsal ve hukuki boyut:

Yetkililer, aile içi şiddet olaylarında erken müdahalenin önemine dikkat çekiyor. Bu vakada mağdurun yaşamını yitirmesi nedeniyle adli sürecin ve gerekli incelemelerin devam edeceği, gelişmelerin yetkili makamlarca kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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