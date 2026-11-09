Ardahan'da beyaza bürünen yaylalar üreticiyi ikiye ayırdı

Ardahan'da kar yağışı yaşamı değiştirdi

Ardahan'da etkili olan kar yağışı, yaylalarda hayatını sürdüren hayvancıları farklı kararlar almaya yöneltti. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerin beyaza bürünmesiyle birlikte bazı üreticiler büyükbaş hayvanlarını köylere indirmeye başladı.

karla mücadelede alınan önlemler:

Hava koşullarının ağırlaşması, günlük bakım ve besleme işleri başta olmak üzere hayvancılıkla ilgili rutinleri zorlaştırdı. Bazı yaylacılar sürülerini ahırlar ve kışlaklar gibi güvenli alanlara taşıyarak hayvanların barınma ve yem teminini güvence altına alıyor.

yaylada kalıp üretime devam edenler:

Ancak tüm üreticiler aynı kararı vermedi. Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde bazı vatandaşlar, yaylada kalan hayvanlar için beslenme ve bakım imkânlarının elverişli olmasını gerekçe göstererek yaylada kalmayı tercih ediyor. Bu kişiler, karla kaplanan meralarda hayvanlarıyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor ve üretimi sürdürmeye çalışıyor.

Bölgede kış mevsiminin kendisini hissettirmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde yaylalardan köylere doğru hayvan göçünün hız kazanması bekleniyor; üreticiler kararlarına göre sürülerini taşıma planlarını belirliyor.

ARDAHAN’DA KAR YAĞIŞI YAYLACILARI İKİYE BÖLDÜ; KİMİ KEYE İNERKEN, KİMİ İSE YAYLADA KALDI.