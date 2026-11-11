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Bolvadin'de hastane önü kazası: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Bolvadin Devlet Hastanesi yakınında otomobil ile motosiklet çarpıştı; sürücü M.Ö. olay yerinde ilk müdahaleden sonra Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolvadin'de hastane önü kazası: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza ayrıntıları:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Bolvadin Devlet Hastanesi yakınında bir trafik kazası gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. idaresindeki 03 AIU 529 plakalı motosiklet ile O.K. yönetimindeki 03 ACH 435 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü M.Ö. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.Ö., ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE HASTANE YAKINLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE HASTANE YAKINLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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