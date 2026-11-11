Bolvadin'de hastane önü kazası: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza ayrıntıları:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Bolvadin Devlet Hastanesi yakınında bir trafik kazası gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. idaresindeki 03 AIU 529 plakalı motosiklet ile O.K. yönetimindeki 03 ACH 435 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü M.Ö. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.Ö., ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE HASTANE YAKINLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI