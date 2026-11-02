Bolvadin'de mahalle mahalle temizlik seferberliği: her gün bir mahalle ile adım adım

çalışmanın merkezinde müslümana mahallesi:

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Derviş Aynacı talimatıyla başlatılan 'Her Gün Bir Mahalle' uygulaması çerçevesinde bu kez Müslümana Mahallesi hedef alındı.

Bolvadin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program ve planlama doğrultusunda mahalleye adeta çıkarma yaptı. Ekipler, mahallenin cadde, sokak, kaldırımlar ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik gerçekleştirdi ve eş zamanlı çevre düzenlemesi çalışmaları yürüttü.

çalışma kapsamı ve uygulama yöntemleri:

Uygulamada sokak süpürme, kaldırım temizliği ve ortak alanların hijyenine öncelik verildi. Çalışmalar eş zamanlı organize edilerek etkin bir temizlik akışı sağlandı; ekiplerin saha planlaması ve koordinasyonu belediye tarafından yönetildi. Bu kapsamda yerinde yapılan müdahalelerle hem görünür temizlik sağlandı hem de çevre düzenine katkı sunuldu.

süreklilik ve hedefler:

Belediye yetkilileri, projenin belirlenen takvim çerçevesinde ilçe genelindeki diğer mahallelerde de kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Hedef, daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Bolvadin oluşturmak; bu amaç doğrultusunda temizlik çalışmaları aralıksız devam edecek.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.