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Bolvadin'de sokaklarda 17 bin 500 metrekarelik sıcak asfalt atağı

Bolvadin Belediyesi, Bademli Mahallesi'nde kaldırım çalışmalarını tamamladı; 12 sokakta toplam 17 bin 500 m² sıcak asfalt serimiyle kalıcı hizmet hedefleniyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bolvadin'de sokaklarda 17 bin 500 metrekarelik sıcak asfalt atağı

alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde belediye ekipleri, kentin dört bir yanında başlattıkları altyapı ve üstyapı hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Bademli Mahallesi'nde tamamlanan kaldırım yenileme çalışmaları sonrasında ekipler, ilçe merkezindeki yolların iyileştirilmesi için yeni bir etap başlattı.

bademli mahallesinde kaldırım ve asfalt çalışması:

Ekipler, Bademli Mahallesi'ndeki kaldırım yenileme işlerini tamamladıktan sonra 12 sokağı kapsayan ve toplam 17 bin 500 metrekarelik sıcak asfalt serimine başladı. Bu uygulama, sokak yüzeylerinin dayanıklılığını artırmayı, yağış ve trafik kaynaklı deformasyonları azaltmayı ve mahalle sakinlerinin günlük ulaşım konforunu yükseltmeyi amaçlıyor.

başkan aynacı'nın değerlendirmesi:

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, çalışmaları yerinde inceleyerek ilçe genelinde uzun vadeli ve kalıcı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Aynacı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bolvadin’imizin her karış toprağına hizmet götürme sözümüzü bir bir yerine getiriyoruz. Bademli Mahallemizde kaldırım çalışmalarımızın ardından, 12 sokağımızı kapsayan 17 bin 500 metrekarelik sıcak asfalt seferberliğimizi başlattık. Yıllardır dokunulmamış, hizmet bekleyen sokaklarımıza söz değil, hizmet üretiyoruz. Bizim derdimiz makam değil, milletimize hizmet etmektir. Biz günü kurtarmanın değil, geleceğe kalıcı eserler bırakmanın mücadelesini veriyoruz. Bizim aynamız yaptığımız hizmetler, ortaya koyduğumuz eserlerdir

Belediye yetkilileri, çalışmaların planlı şekilde yürütüldüğünü ve projenin tamamlanmasının ardından bölgedeki altyapı sorunlarının azalmasının, yaşam kalitesinin ise artmasının beklendiğini vurguladı. Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşması için ekiplerin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü belirtildi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, KENTİN DÖRT BİR YANINDA BAŞLATTIĞI ALTYAPI...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, KENTİN DÖRT BİR YANINDA BAŞLATTIĞI ALTYAPI VE ÜSTYAPI HAMLELERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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