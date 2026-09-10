Bolvadin’in enerji altyapısına yeni soluk: trafo merkezi ilçeye güç verecek

trafo merkezinin hedefi ve etkisi:

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. İbrahim Yurdunuseven, Bolvadin’de yapımı süren trafo merkezinde incelemelerde bulundu. Yurdunuseven, yatırımın bedelinin 197 milyon 500 bin TL olduğunu hatırlatarak, merkez tamamlandığında ilçenin ve bölgenin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanacağını belirtti. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Yurdunuseven, projenin elektrik altyapısına sağlayacağı katkıları vurguladı.

köy ziyaretleri ve sahadan gelen talepler:

Yurdunuseven, ilçe Başkanı Yasin Nurbaş ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Bolvadin’in Karayokuş, Güney, Kurucaova ve Hamidiye köylerini ziyaret etti. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Yurdunuseven, köylerin ihtiyaç ve taleplerini ilk elden dinlediklerini, sahada tespit edilen önceliklere göre çalışmaları yönlendirdiklerini aktardı.

İncelemeler sırasında Yurdunuseven, yatırımın en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların ve kamu kurumlarının hizmetine sunulacağını söyledi ve bölgedeki enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

AK PARTİ AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ VE TBMM BAŞKANLIK DİVANI ÜYESİ AV. İBRAHİM YURDUNUSEVEN, BOLVADİN İLÇESİNDE 197 MİLYON 500 BİN TL BEDELLE HAYATA GEÇİRİLEN TRAFO MERKEZİNİN TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE İLÇENİN VE BÖLGENİN ENERJİ İHTİYACININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜN KARŞILANACAĞINI BELİRTTİ.