Borç anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: barışık dere yatağında ölü bulundu

Bartın’ın Kozcağız beldesinde erkek kuaförü olarak çalışan 35 yaşındaki Murat Barışık, Merkez ilçeye bağlı Ustaoğlu köyünde dere yatağında ölü olarak bulundu. Olay yerinde bir motosiklet ve cesedin yanı sıra köprü üzerinde kan izleri tespit edildi. İlk incelemelerde Barışık’ın vücudunda kurşun izi olduğu belirlendi.

Olay yeri ve ilk bulgular:

Jandarma ekipleri, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş güvenlik tedbirleri alarak bölgedeki incelemeleri başlattı. Yapılan adli tıp ve kriminal incelemeler neticesinde maktulün silahla vurulduğu ortaya çıktı. Olay yerindeki kan izleri, ceset üzerindeki yara ve çevredeki deliller soruşturmanın yönünü belirledi.

İncelemelerde ayrıca maktule ait motosikletin dere yatağında bulunduğu, maktulün cep telefonu ile olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabancanın dereye atıldığı tespit edildi.

Soruşturma ve gözaltı:

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen 24 saatlik kesintisiz inceleme ve takip çalışmaları sonucunda olayın şüphelisi belirlendi. Şüphelinin, maktulle aynı köyde ikamet eden ve araç ile motosiklet alım satımından kaynaklanan bir ilişki bulunan Ö.Ç. (21) olduğu kaydedildi.

Soruşturmada, şüphelinin maktule yaklaşık 650 bin TL borcu olduğu ve borcun ödenememesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı belirlendi. İlk bulgulara göre şüphelinin, olaydan üç gün önce bölgeye gidip tabancasını sakladığı, olay günü maktulü bölgeye çağırarak saklı tabancayla ensesine bir el ateş ettiği değerlendirildi. Ardından maktulü ve motosikletini dereye attığı, cep telefonu ve olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da dereye attığı tespit edildi.

Yürütülen operasyon sonucu şüpheli Ö.Ç. gözaltına alındı; işlemlerinin ardından şüphelinin bugün Bartın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

MURAT BARIŞIK