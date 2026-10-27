Aslanburnu açıklarında jet ski denetiminde 42 sentetik hap ele geçirildi

Aslanburnu açıklarında operasyon

Sahil Güvenlik Botları KB-72 ve KB-87 personeli, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Aslanburnu açıklarında jet ski üzerinde bulunan şahıslara müdahale etti. Yapılan müdahale sırasında ekipler tarafından şahıslar üzerinde arama gerçekleştirildi.

arama ve ele geçirme:

Ekipler tarafından yapılan kaba üst araması neticesinde jet ski üzerindeki 3 şahıstan 42 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin türü ve sayısı tutanaklara geçirildi.

yasal süreç:

Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

JET SKİ ÜZERİNDEKİ ŞAHISLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ