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Aslanburnu açıklarında jet ski denetiminde 42 sentetik hap ele geçirildi

Kuşadası açıklarında sahil güvenlik ekipleri, jet ski üzerindeki 3 kişide yapılan aramada 42 adet sentetik ecza ele geçirerek şahıslar hakkında adli işlem başlattı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aslanburnu açıklarında jet ski denetiminde 42 sentetik hap ele geçirildi

Aslanburnu açıklarında operasyon

Sahil Güvenlik Botları KB-72 ve KB-87 personeli, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Aslanburnu açıklarında jet ski üzerinde bulunan şahıslara müdahale etti. Yapılan müdahale sırasında ekipler tarafından şahıslar üzerinde arama gerçekleştirildi.

arama ve ele geçirme:

Ekipler tarafından yapılan kaba üst araması neticesinde jet ski üzerindeki 3 şahıstan 42 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin türü ve sayısı tutanaklara geçirildi.

yasal süreç:

Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

JET SKİ ÜZERİNDEKİ ŞAHISLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

JET SKİ ÜZERİNDEKİ ŞAHISLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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