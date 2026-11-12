Emekliliğe rağmen görevde: 75 yaşındaki güvenlik görevlisi eğitimle gençlere örnek oluyor

Eskişehir'de 1990 yılından bu yana kesintisiz olarak özel güvenlik sektöründe çalışan 75 yaşındaki Ahmet Akkuş, ilerleyen yaşına karşın mesleğini sürdürmek için düzenlenen yenileme eğitimlerine katılmaya devam ediyor. Özel güvenlik mevzuatı uyarınca 5 yılda bir tekrarlanan bu eğitimlerin sonuncusu kapsamında Akkuş, kurumun düzenlediği 9 günlük yoğun programa aralıksız devam ediyor.

uzun yılların deneyimi:

Gençlik yıllarında başlayıp üç buçuk yıldır değil, 1990'dan beri meslekte olduğunu vurgulayan Akkuş, kamu bankasından emekli olmasına rağmen çalışmayı tercih ettiğini söylüyor. Kariyeri boyunca Emlak Bankası, Bakanlık, Esas, Nokta, GKG Güvenlik ve farklı kurumlarda görev aldığını belirten Akkuş, mesleğine bağlılığını ve memnuniyetini şu sözlerle aktardı:

"Gençliğimde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladım. 1990 yılından beri bu mesleğin içerisindeyim. Kamu bankasından emekliyim ancak çalışmaya devam ediyorum çünkü bu alanda hâlen bir ihtiyaca gerek var. İhtiyaçtan dolayı bu mesleği sürdürüyorum."

Akkuş, mesleğin kendisi için zorlayıcı bir yönü olmadığını, severek yaptığını ve sahada edindiği tecrübenin değerli olduğunu ifade etti. Sınıfta genç adaylarla aynı ortamda yer alması, deneyiminin paylaşılması açısından dikkat çekiyor; ancak Akkuş, bugüne kadar tecrübelerinden yararlanmak isteyenlerin sayısının sınırlı olduğunu da dile getirdi.

yenileme eğitiminin önemi:

Özel Güvenlik Eğitim Kurumu'nun kurucu yöneticisi Mustafa Karasakal da Akkuş'un kurum için ayrı bir değer taşıdığını belirtti. Karasakal, kurumun 13 yıllık geçmişinde gelen kursiyerler arasında en yaşlı katılımcının Akkuş olduğunu, kendisinin dürüst ve disiplinli bir öğrenci olduğunu söyledi. Karasakal, özel güvenlik eğitimlerinin; güvenlik sistem cihazları, etkili iletişim, özel güvenlik hukuku, kişi hakları, kişi koruma ve ilk yardım gibi temel başlıkları kapsadığını hatırlattı.

Akkuş, eğitimlerde yeni sistemleri gördüğünü ve yenilikleri sahiplendiğini belirterek, "Bugün eğitimin altıncı günündeyiz ve üç gün daha devam edecek. Güncel konular ve yeni teknolojiler gündeme geldikçe ortam değişiyor; bizler de bu eğitimler sayesinde daha çok bilgi sahibi olup bilgileniyoruz" dedi. Bu ifadeler, hem genç kursiyerlere hem de sektöre uyum sağlama noktasında yaşın bir engel olmadığını gösteriyor.

Hem kurum yöneticilerinin takdiri hem de sınıf arkadaşlarının ilgisiyle dikkat çeken Ahmet Akkuş, mesleğini sürdürme kararlılığını koruyor. Yenileme eğitimlerinin bilgiyi güncel tutma ve saha yetkinliğini artırma işlevi, Akkuş gibi tecrübeli çalışanların deneyimiyle birleştiğinde sektöre örnek teşkil ediyor.

AHMET AKKUŞ