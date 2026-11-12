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Sessizliğin saatinde Bilecik buluşması

Bilecik'te açılan 'Sessizliğin saati' sergisi, A. İlhan Salur ve Servet Sezgin'in fotoğraflarıyla Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde ziyaretçileri karşıladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sessizliğin saatinde Bilecik buluşması

Sergi açılışı

Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde açılan 'Sessizliğin Saati' fotoğraf sergisi, Bilecik'te sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hazırlayanlar A. İlhan Salur ve Servet Sezgin olan sergi, izleyicilerde merak uyandırdı.

sergiyi hazırlayanlar:

Sergide yer alan fotoğraflar, kaynak metinde adı geçen iki fotoğraf sanatçısının seçimi ve çalışmalarıyla ziyaretçilere sunuldu. Eserler, başlıktaki temayı odağına alarak farklı görsel yaklaşımlarla sessizliğin izini sürüyor.

açılış ve ilgi:

Açılış törenine Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver de katıldı. Organizasyon, Atatürk'ün anısına hazırlanan fotoğrafları izleyicilerle buluşturdu ve sergi, gelen ziyaretçiler tarafından olumlu karşılandı.

Atatürk Parkı Sanat Galerisi'ndeki bu sunum, fotoğraf aracılığıyla anma ve estetik yaklaşımını bir araya getiriyor; sergi, şehirde sanatla buluşmak isteyenleri ağırlamaya devam edecek.

SANATSEVERLER ‘SESSİZLİĞİN SAATİ’ SERGİSİNDE BULUŞTU

SANATSEVERLER ‘SESSİZLİĞİN SAATİ’ SERGİSİNDE BULUŞTU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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