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Bor'da erken mesai başladı: domates ve kavun tarlaları canlandı

Niğde'nin Bor ilçesinde domates ve kavun hasadı başladı; üreticiler sabahın ilk saatlerinden tarlada çalışıp ürünleri pazara hazırlıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Bor'da erken mesai başladı: domates ve kavun tarlaları canlandı

Bor'da hasat sezonu başladı

Niğde'nin Bor ilçesinde domates ve kavun tarlalarında hasat çalışmaları başladı. Aylar süren bakım ve üretim döneminin ardından çiftçiler, ürünlerin olgunlaşmasıyla birlikte tarlalara girerek sezonun ilk ürünlerini toplamaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren yürütülen çalışmalar, tarım arazilerinde belirgin bir hareketlilik oluşturdu.

tarlarda erken mesai:

Çiftçiler, toplanan domates ve kavunları sınıflandırma ve paketleme için hazırlıyor. Ürünler önce kaliteye göre ayrılıyor, ardından pazarlara ve tüketicilere ulaştırılmak üzere ambalajlanıyor. Bu süreç, hasadın verimli şekilde değerlendirilmesi açısından kritik önem taşıyor.

yetkili incelemesi ve destek mesajı:

Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman üretim yapılan arazileri ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi ve üreticilerle bir araya geldi. Kahraman, ürünlerin gelişimi, verim durumu ve hasat sürecine ilişkin bilgi aldı ve çiftçilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve üreticilerin desteklenmesine yönelik saha çalışmalarının devam edeceğini duyurdu ve tüm çiftçilere bol ve bereketli bir hasat sezonu diledi.

BOR’DA DOMATES VE KAVUN HASADI BAŞLADI

BOR’DA DOMATES VE KAVUN HASADI BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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