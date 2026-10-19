Bor'da gala: 'Hasip ile Nasip' oyuncularıyla buluştu

Gala gösterimi Bor Sineması'nda gerçekleşti:

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen 'Hasip ile Nasip' filminin gala gösterimi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, Bor Sineması'nda yapıldı; protokol, oyuncular ve çok sayıda vatandaş galada hazır bulundu. Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Bor Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ile filmin oyuncuları Toygan Avanoğlu ve Selim Erdoğan katıldı.

Galanın açılışında hem kent temsilcileri hem de sinema izleyicileri bir araya geldi. Organizasyon, Bor'da şehir halkının ve misafirlerin ilgisini çeken bir kültür etkinliği olarak öne çıktı; salonda yer yer yoğun bir katılım gözlendi.

Oyuncuların memleket vurgusu ve teşekkürler:

Galada konuşan Niğdeli oyuncu Toygan Avanoğlu, yıllar sonra memleketinde sinemaseverlerle buluşmanın mutluluğunu dile getirdi. Avanoğlu, hakkında internette İzmirli olduğuna dair bilgiler bulunduğunu belirterek, 'Borluyum çok şükür. Buraya seneler sonra böyle bir etkinlikle gelmek benim için çok onur verici. Bizleri çok güzel karşıladılar. Belediye başkanımız, kaymakamımız ve valimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Avanoğlu, memleketi Niğde ve Bor için sanat projeleri geliştirme niyetinde olduğunu; bugüne kadar memleketiyle ilgili çalışmalarda yeterince yer alamadığını, bundan sonraki süreçte çeşitli projelere imza atmayı hedeflediğini söyledi. İzleyicilerle kurduğu yakın diyalog, gala boyunca sık sık alkışlarla karşılandı.

Filmin oyuncularından Selim Erdoğan ise gösterime katılan vatandaşlara teşekkür ederek, amaçlarının izleyicilerin keyifli vakit geçirmesi olduğunu belirtti ve gala katılımı için memnuniyetini paylaştı.

Belediye başkanından tanıtım çağrısı:

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, galanın Niğde açısından anlamlı bir etkinlik olduğunu vurguladı. Baran, şehirde ilk kez oyuncuların katılımıyla bir film izleme etkinliğinin düzenlendiğini belirterek, Türk sinemasının geçmiş dönemlerinden bir yapımın yeniden beyaz perdeye taşınmasının önemli olduğunu söyledi.

Baran, oyuncuları Bor'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti ve 'Oyuncularımızın bizlere değer vererek Bor’a gelmeleri ve filmi vatandaşlarımızla birlikte izlemeleri bizleri mutlu etti. Bundan sonraki projelerde de Niğde ve Bor’un tanıtımına katkı sağlamaları noktasında desteklerini bekliyoruz. Kendilerine ve etkinliğimize ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum' sözleriyle katılımcılara ve ekibe teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 'Hasip ile Nasip' filmi, protokol üyeleri, oyuncular ve vatandaşların katılımıyla Bor Sineması'nda gösterildi; gala, hem yerel hem de kültürel açıdan dikkat çeken bir etkinlik olarak tamamlandı.

'Hasip ile Nasip' filminin galası Bor’da gerçekleştirildi