Bordo Bandırma Ege Cup'ı farklı skorla tamamladı

maç özeti:

Ege Cup 2026'nın son maçında Pizzabulls Bordo Bandırma Basketbol, Aliağa Belediyesi ENKA salonunda Neftçi İdman karşısında net bir galibiyete imza attı. Karşılaşma 105-59 skoruyla tamamlanırken Bordo Bandırma oyunu baştan sona kontrol etti. Takımın hücumdaki etkinliği ve top paylaşımı rakibin savunmasını zorlarken, özellikle dış atışlarda ve hızlı hücumlarda avantaj sağlandı.

periyotlar:

Maçın ilk periyodunu Bordo Bandırma 23-10 önde kapattı. Devreye 43-27 üstünlükle giren ev sahibi ekip, üçüncü periyot sonunda 54-46'lık ara skoru yakaladı ve son çeyrekte farkı açarak maçı farklı bitirdi.

istatistikler ve kadrolar:

Ev sahibinde öne çıkan isimler arasında Toure 25, Peterson 20 ve Hankins 14 yer aldı. Bordo Bandırma'nın skor katkısı şu şekilde gerçekleşti: Peterson 20, Jefferson , Hankins 14, Gordon 6, Okben Ulubay 10, Perez 6, Aldridge 11, Toure 25, Berk Demir 9, Kadir Bayram 1, Hüseyin Akın Kandemir 5, Doğan Bozveli, Mehmet Oğuzhan Kızıl 4. Başantrenör: Tutku Açık.

Konuk ekip Neftçi İdman'da Pryce 8, Robinson 3, Hawkins 9, Nasirov 5, Stepanovic 5, Ulaş Can Turgut, Akbarov 9, Ramazan Garayev 2, Haword 15, Hicks 3, Derin Berkoz şeklinde kadroya katkı verdi. Başantrenör: Konstantinos Vasileiadis.

Maçın hakemleri Kaan Büyükçil, Rahmi Güner ve Furkan Söylemezoğlu idi. Salon: Aliağa Belediyesi ENKA.

Bu sonuçla Pizzabulls Bordo Bandırma turnuvayı etkili bir performansla kapatırken, Neftçi İdman hazırlık karşılaşmasında aradığı hücum ritmini bulmakta zorlandı.

EGE CUP 2026: PİZZA BULLS BORDO BANDIRMA : 105- NEFTCHİ İDMAN: 59