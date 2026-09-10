Canik'te zemin etüdü sondajında belirsiz gaz tespit edildi, inceleme başlatıldı

Olayın gelişimi:

Samsun'un Canik ilçesi Doğupark mevkiinde yürütülen zemin etüdü çalışması sırasında, yaklaşık 40 metre derinlikte gerçekleştirilen sondaj esnasında bilinmeyen bir gaz tespit edildi. Çalışma sırasında gaz kaçağı oluşması üzerine sondaj faaliyeti derhal durduruldu.

Ekip müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi ve çalışma alanının emniyetini sağladı.

İnceleme ve sonraki adımlar:

Bölgede tespit edilen gazın niteliğinin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Sondajın durdurulduğu alanda yapılan çalışmaların sonuçlanmasının ardından, gerekli değerlendirmeler yapılarak sürecin nasıl ilerleyeceği duyurulacak.

SAMSUN’DA SONDAJ ÇALIŞMASI SIRASINDA BİLİNMEYEN GAZ TESPİT EDİLDİ. EKİPLER ÇEVREDE ÖNLEM ALDI.