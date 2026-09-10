İsmail Kartal görevinden ayrıldı: kulübün önünü açma kararı

İsmail Kartal istifasını açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Roma ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından görevinden ayrıldığını bildirdi. Kartal, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında kararının gerekçesini ve teşekkürlerini paylaştı.

Maçın özeti ve Kartal'ın değerlendirmesi:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı. Kartal, oyuncularını performansları nedeniyle tebrik ederek, "Bu akşamki maçta verdiğim görevimi harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir mücadele oldu. Maçı kazanabilirdik çok net pozisyonlarımız da vardı. İlk maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kulübün önünü açmak için istifa:

Basın toplantısında soru almayacağını belirten Kartal, görevi bırakma kararını şu sözlerle açıkladı: "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularla yaptığımız antrenmanlar, kamplar; başkanımız, yönetimimiz bize yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Bana bugüne kadar destek veren taraftarımıza, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe’me, futbolcularıma, gelecek olacak antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim."

Kartal, teşekkür ve veda mesajını yineleyerek takımın şimdiki kadrosu ve kulübe sağlanan destek için minnettarlığını dile getirdi. Kulübün bundan sonraki sürecinde yeni teknik ekip ve oyuncuların yoluna devam edeceği ifade edildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının istifa ettiğini açıkladı.