Boya lekesi olmasın diye çorapla alışveriş eden işçilere takdir

Adıyaman'da marketi kirletmemek için çorapla alışveriş

Adıyaman merkezdeki bir markette, mahallede devam eden bir inşaatta çalışan iki işçi, ayakkabılarındaki boyanın zemini kirletebileceğini düşünerek ilginç bir önlem aldı. İçeri girmeden önce ayakkabılarını girişte bırakan işçiler, çoraplarıyla markete girip ihtiyaçlarını aldı, kasada ödemelerini yapıp ardından ayakkabılarını yeniden giyerek ayrıldı.

olayın gelişimi:

Olay, Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu üzerindeki marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde işçilerin maden suyu almak için geldikleri ve alışveriş sırasında çoraplı oldukları görülüyor. İşçiler içeri girip malzemeleri aldıktan sonra kasada ücret ödeyip marketten ayrıldı; davranışları dikkat çekti.

market çalışanlarının ve vatandaşların tepkisi:

Market personeli ve çevredeki vatandaşlar, işçilerin marketin temizliğine gösterdiği özeni takdir etti. Market çalışanı Berivan Ayaz olayı anlatırken, "Biz sonradan fark ettik. İnşaatçı, emekçi arkadaşlarımız dış kapının girişinde ayakkabılarını bıraktılar. Sonra çoraplı, çoraplı, çıplak ayaklarla malzemeler alıp gittiler. Biz olayı daha sonradan fark ettik. Ayakkabıları kirliymiş herhalde market kirlenmesin diye girişte ayakkabılarını çıkarıp o şekilde alışveriş yapıyorlar" dedi.

Görüntüler, küçük bir dikkatin bile kamu alanlarında olumlu yankı uyandırabildiğini gösterdi; işçilerin bu ince düşüncesi market çalışanları ve müşteriler tarafından memnuniyetle karşılandı.

ADIYAMAN’DA İKİ İNŞAAT İŞÇİSİ, AYAKKABILARINDAKİ BOYANIN MARKETİ KİRLETMEMESİ İÇİN AYAKKABILARINI ÇIKARIP ÇORAPLARIYLA ALIŞVERİŞ YAPTI. İŞÇİLERİN DUYARLI DAVRANIŞI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.