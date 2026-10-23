Eskişehir'de altyapı vurgusu: il müdürü Kalın’a spor katkı ödülü

ödül gecesinde altyapıya dikkat çekildi

Eskişehir'de düzenlenen 5. Yıl Spor Ödülleri Gecesi görkemli bir açılışla başladı. Şehrin spor hayatına katkı sunan ve sporun gelişmesine emeği geçen isimler gece boyunca ödüllerini aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, gece kapsamında 'Sporun Altyapısına Katkı Ödülü'ne layık görüldü. Verilen bu ödül, sporun bugününe katkı sağlamanın yanı sıra geleceğin başarılı sporcularını yetiştirecek altyapı çalışmalarının önemini ortaya koydu.

il müdürlüğünden teşekkür mesajı:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'İl Müdürümüz Hasan Kalın’ı tebrik ediyoruz. Bu güzel organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunan, katkı sunan ve gönül veren herkese teşekkür ediyoruz. Eskişehir’de sporun gelişmesi ve geleceğin başarılı sporcularının yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' ifadeleri yer aldı.

Altyapıya yapılan vurgunun gecede öne çıkması, yerel paydaşlar ve spor kurumları arasındaki iş birliğinin sürdürülmesinin önemini bir kez daha gösterdi.

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN 5. YIL SPOR ÖDÜLLERİ GECESİ'NDE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ HASAN KALIN, 'SPORUN ALTYAPISINA KATKI ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ.