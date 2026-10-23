Semih İğdigül’den sokak hayvanlarına sevgi ve sorumluluk çağrısı

Seminerde merhamet ve bilinç vurgusu

Dizi oyuncusu ve yazar Semih İğdigül, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen etkinlikte sokak hayvanlarının yaşam haklarına dikkati çekti. Etkinlik, Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve hayvanseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sokak hayvanlarına sevgi çağrısı:

İğdigül konuşmasında, sokak hayvanlarının da bu dünyada yaşama hakkına sahip olduğunu belirterek toplumun bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Şiddet, nefret ve öfke yerine sevgi, vicdan ve merhamet duygularının öne çıkarılmasını isteyen İğdigül, ailelerin çocuklara hayvan sevgisini kazandırmadaki rolüne de işaret etti.

Konuşmasında şu ifadeyi kullandı: "Yüce Rabbimiz bu canları dünyaya getirirken yalnızca insanlara yaşam hakkı vermedi. Onların da bu dünyada yaşam hakları olduğunu herkes bilmelidir."

Eğitim ve farkındalık çalışmaları:

Semih İğdigül, Türkiye’yi karış karış dolaşarak özellikle okullarda gençlere yönelik interaktif gösteriler ve seminerler düzenlediğini anlattı. Yaz aylarında motosikletiyle, kış aylarında ise aracıyla ülkeyi gezdiğini belirten İğdigül, bu çalışmaların amacının hayvanların korunması ve toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

Seminerin sonunda İğdigül, katılımcıların sorularını yanıtladı ve hayvanseverlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, katılımcılar arasında hayvan hakları konusunda konuşmaları ve yerel düzeyde sorumluluk alma çağrılarını güçlendirdi.

DİZİ OYUNCUSU VE YAZAR SEMİH İĞDİGÜL, MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE DÜZENLENEN SEMİNERDE SOKAK HAYVANLARININ YAŞAM HAKKINA DİKKAT ÇEKEREK VATANDAŞLARA SEVGİ, VİCDAN VE MERHAMET ÇAĞRISINDA BULUNDU.