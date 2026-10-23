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Sonbaharın renkleriyle bezenen Dikmen Yaylası görsel şölen sundu

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası, sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünerek ziyaretçilere etkileyici manzaralar sundu.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharın renkleriyle bezenen Dikmen Yaylası görsel şölen sundu

Dikmen Yaylası'nda sonbahar renkleri:

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası, mevsimin etkisiyle ağaçların yeşilden kızıla uzanan tonlara bürünmesiyle dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda hâkim olan sarı, turuncu ve kızıl renkler, yayla çevresinde geniş ve katmanlı manzaralar ortaya çıkardı.

Manzara ve mevsimsel dönüşüm:

Orman dokusundaki renk geçişleri, yürüyüş ve fotoğraf rotalarında derinlik kazandırdı. Farklı tonların bir araya gelmesi, bölgedeki panoramik görüntüleri zenginleştirerek doğa tutkunları için etkileyici kareler sundu.

Yerel gözlem ve yorum:

Mertcan İrme dönüşümü şöyle anlattı: "Doğanın güzellikleri. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Her mevsimin kendine has güzelliği var. Sonbaharın renkleri güzel". İrme'nin sözleri, yaylanın her mevsim farklı bir yüz sergilediğinin altını çiziyor.

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİ, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE SARI, TURUNCU VE KIZILIN TONLARIYLA ADETA...

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİ, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE SARI, TURUNCU VE KIZILIN TONLARIYLA ADETA BİR RENK ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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