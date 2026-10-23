Elazığ'da polis merkezinin amirliğini kadın başkomiser üstlendi

mareşal fevzi çakmak polis merkezi'nde atama

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Mareşal Fevzi Çakmak Polis Merkezi'nin amirlik görevine, Emniyet Teşkilatı'ndaki çeşitli birimlerde görev yapan Başkomiser Gizem Erden Küçükküş getirildi. Atama sonrası merkezdeki hizmetin akışı ve yürütülen operasyonel çalışmaların sürekliliği öncelik olarak belirlendi.

görev tanımı ve sorumluluklar:

Başkomiser Gizem Erden Küçükküş, polis merkezinin idari ve adli işlemlerinin denetiminden, halkla ilişkiler ve bölge güvenliğinin koordinasyonuna kadar geniş bir sorumluluk alanını devraldı. Görev sürecinde polis merkezi ekiplerinin saha operasyonları, vatandaş şikayetlerinin takibi ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik tedbirlerin uygulanması başlıca öncelikler olarak vurgulanıyor.

ziyaret ve değerlendirme:

Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan merkezde gerekli incelemeleri yaparak, Başkomiser Küçükküş ve ekibiyle bir araya geldi. Karan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, uygulamada karşılaşılan ihtiyaç ve önceliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret, kadın görevlilerin emniyet teşkilatındaki artan rolleri ve yerel güvenliğe katkılarının yeniden gündeme gelmesine vesile oldu.

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRÜ AYDIN KARAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK POLİS MERKEZİ AMİRİ BAŞKOMİSER GİZEM ERDEN KÜÇÜKKÜŞ’Ü ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI