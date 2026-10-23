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Eskişehir'de eğitim öncelikleri masaya yatırıldı

Sinan Aydın başkanlığında gerçekleşen İl Millî Eğitim Komisyonu toplantısında 2026-2027 eğitim öncelikleri, yatırımlar ve okul güvenliği ayrıntılı şekilde ele alındı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de eğitim öncelikleri masaya yatırıldı

il millî eğitim komisyonu toplantısı sonuçları

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında; eğitim yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla İl Millî Eğitim Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılı hedef ve önceliklerinin belirlenmesine odaklandı.

gündem ve politika öncelikleri:

Komisyon gündeminde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaları, mesleki ve teknik eğitim politikaları, okul-aile iş birliği ve okul dışı öğrenme ortamları gibi stratejik başlıklar yer aldı. Katılımcılar, bu alanlarda il düzeyinde uyumlu politika ve uygulamaların nasıl hayata geçirileceğini tartıştı.

eğitim ortamları ve güvenlik:

Toplantıda ayrıca eğitim yatırımları, rehberlik hizmetleri ve okul güvenliği konuları detaylandırıldı. Eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gerektiği, fiziki altyapı ve rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesinin öğrenme süreçleri ve öğrenci refahı üzerinde belirleyici olduğu vurgulandı.

uygulama ve izleme:

Komisyon, il genelinde yürütülen çalışmaların daha etkin sürdürülmesi için koordinasyon, bilgi paylaşımı ve düzenli izleme-değerlendirme mekanizmalarının önemine dikkat çekti. Alınan kararların uygulanması ve sonuçlarının takip edilmesi önümüzdeki dönemin öncelikleri arasında yer alacak.

Toplantı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin stratejik önceliklerin netleştirilmesi ve il çapında eşgüdümlü adımların planlanması amacını taşıdı; katılımcılar görüş alışverişiyle bu hedeflere yönelik yol haritalarını paylaştı.

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN BAŞKANLIĞINDA; EĞİTİM YÖNETİCİLERİ, OKUL MÜDÜRLERİ VE...

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN BAŞKANLIĞINDA; EĞİTİM YÖNETİCİLERİ, OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMENLERİN KATILIMIYLA İL MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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