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Gökçelerli akademisyen DHMİ genel müdür yardımcısı oldu

Bilecikli Dr. Ertuğrul Karatay, akademik ve havacılık kariyeri sonrası 16 Ekim 2026 tarihli kararnameyle DHMİ genel müdür yardımcılığına atandı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gökçelerli akademisyen DHMİ genel müdür yardımcısı oldu

Dr. Ertuğrul Karatay DHMİ genel müdür yardımcılığına atandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde 2022 yılından beri görev yapan Dr. Ertuğrul Karatay, 16 Ekim 2026 tarihli ve 335 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile DHMİ genel müdür yardımcısı olarak atandı. Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler köyünden yetişen Karatay, yeni göreviyle kamuoyunun gündemine geldi.

eğitim ve akademik geçmiş:

İstanbul doğumlu olan Karatay ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Üniversite eğitimini Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde sürdüren Karatay, aynı üniversitede Sivil Havacılık Anabilim Dalı'nda doktora derecesi aldı. Akademik çalışmaları kapsamında çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi ve eğitim alanındaki birikimini sürdürdü.

meslek hayatı ve kamu görevleri:

Karatay meslek hayatına Türk Hava Yollarında başladı; görev süresi boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası sertifika aldı ve hava aracı ile motor tip kurslarına katıldı. Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş çalışmalarında yer aldıktan sonra çeşitli kamu kurumlarında yönetici pozisyonlarında görev aldı. 2022'den itibaren DHMİ'de görev yapan Karatay, atamasıyla kurum içindeki sorumluluklarını daha üst bir düzeye taşıdı.

Havacılık, insansız hava araçları (İHA/UAV) ve uzay teknolojileri alanlarındaki çalışmalarını sürdüren Karatay, iyi derecede İngilizce biliyor. Evli ve bir çocuk babası olan Karatay'ın atanması, memleketi Gökçeler başta olmak üzere yerel kamuoyunda ilgiyle karşılandı.

Atama bilgisi: 16 Ekim 2026 tarihli, 335 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle gerçekleştirildi.

BİLECİKLİ ERTUĞRUL KARATAY, DHMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

BİLECİKLİ ERTUĞRUL KARATAY, DHMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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