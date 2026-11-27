yatırımın kapsamı ve açılış bilgisi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta yapımı tamamlanan Boyabat Çevre Yolu ile Türkeli Şehir Geçişi'nin yarın hizmete açılacağını duyurdu. Boyabat'ın Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum arasında kritik bir kavşak noktası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, çevre yolunun şehir içindeki transit trafiği merkez dışına çıkaracağını belirtti.

boyabat çevre yolunun teknik özellikleri:

Proje kapsamında Boyabat Çevre Yolu, 8,7 kilometre uzunluğunda ve bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlandı. Güzergâhta toplam 4,2 kilometre bağlantı kolu ile birlikte, her biri 67 metre uzunluğunda iki adet farklı seviyeli kavşak inşa edildi. Bu düzenlemeler, şehir içi trafiği rahatlatıp Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

ulaşım süreleri, ekonomik ve çevresel kazanımlar:

Uraloğlu, Boyabat Çevre Yolu sayesinde ilçedeki bazı güzergâhlarda ulaşım süresinin 20 dakikadan 5 dakikaya düşeceğini söyledi. Benzer biçimde, Türkeli Şehir Geçişi projeksiyonu ile de ulaşım süresinin 10 dakikadan 1,5 dakikaya ineceği ifade edildi. Türkeli etabı 2,1 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlandı.

Ekonomik etkiler bakımından Uraloğlu, projeden yıllık 381 milyon lira zaman tasarrufu ve 53 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanacağını; toplamda ise yıllık 434 milyon lira tasarruf hedeflendiğini açıkladı. Ayrıca projenin karbon emisyonlarını yıllık 2 bin 650 ton azaltacağı, şehir merkezindeki trafik yükünü hafifleterek bölgenin ticaret ve lojistik faaliyetlerine katkı sağlayacağı belirtildi.

Yetkili açıklamalar, yeni yolların hizmete alınmasıyla birlikte özellikle yoğun saatlerde yaşanan sıkışıklığın azalacağı ve bölgesel ulaşımın daha akıcı hale geleceği öngörüsünü destekliyor.

20 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek