Zonguldak'ta eğlence mekânlarında mali düzen için kapsamlı denetim

Denetim operasyonu

Zonguldak Defterdarlığı denetim ekipleri, Çaycuma ve Gökçebey ilçelerinde faaliyet gösteren eğlence mekânlarına yönelik kontroller gerçekleştirdi. İncelemelerde işletmelerin mali işlemleri ve belge düzeni detaylı şekilde mercek altına alındı.

Bulgular ve tespitler:

Yapılan kontrol ve incelemelerde yasa dışı IBAN ve POS kullanımları, otomasyon ve yazar kasa sistemlerindeki uyumsuzluklar ile belge düzenine ilişkin eksiklikler tespit edildi. Ekipler, işletme kayıtları ve belgeler arasındaki tutarlılığı karşılaştırarak usulsüzlükleri belirledi.

Yasal sonuç ve hedefler:

Denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu kapsamında cezai işlemler uygulandı. Yetkililer, denetimlerle vergi mevzuatına uyumun sağlanması ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadelenin hedeflendiğini bildirdi.

ZONGULDAK(İHA)-ZONGULDAK DEFTERDARLIĞI DENETİM EKİPLERİ, ÇAYCUMA VE GÖKÇEBEY İLÇELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN GECE KULÜBÜ, BAR, PAVYON VE EĞLENCE MEKÂNLARINA YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRDİ.