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Büyüklerle bir kitap yolculuğu: Elazığ'da 'İyilik Var' buluşması

Elazığ'da 'İyilik Var' kapsamında Vali Yardımcısı, Adalet Komisyonu Başkanı ve kurum yöneticileri Gazi Huzurevi sakinleriyle kitap okuyup anılarını paylaştı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Büyüklerle bir kitap yolculuğu: Elazığ'da 'İyilik Var' buluşması

Büyüklerle bir araya geldiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'İyilik Var' gönüllülük platformu çerçevesinde Elazığ'da huzurevi sakinleriyle anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Etkinlikte, Vali Yardımcısı Armağan Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile kurumların bölge müdürleri ve il müdürleri hazır bulundu.

Ziyaretin içeriği:

Heyet, Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi. Ziyaret kapsamında büyüklerle birlikte kitap okunarak edebiyatın ve hikâyelerin ortak zemini oluşturuldu. Kitap okuma etkinliğini takiben gerçekleştirilen samimi sohbetlerde sakinlerin anıları dinlendi, tecrübeleri paylaşıldı.

Gönül bağı ve dayanışmanın vurgulanması:

Buluşmada sevgi, saygı ve dayanışmanın önemi bir kez daha öne çıkarıldı. Katılımcılar, küçük etkinliklerin dahi yaşlıların moral ve sosyal hayatına olumlu katkı sağladığını ifade etti. Ziyaret, kurum yöneticileri ile huzurevi sakinleri arasında karşılıklı anlayış ve güveni pekiştiren bir platform sundu.

Etkinlik, 'İyilik Var' platformunun gönüllülük esaslı çalışmalarının yerel düzeyde nasıl somutlaştığına dair örnek oluşturdu. Yetkililer, benzer buluşmaların devam edeceğini belirterek toplumun farklı kesimleri arasındaki bağları güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

ELAZIĞ’DA &quot;İYİLİK VAR&quot; BULUŞMASI: BÜYÜKLERLE GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULDU

ELAZIĞ’DA "İYİLİK VAR" BULUŞMASI: BÜYÜKLERLE GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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