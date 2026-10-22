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Burdur'da bilimi tarımla buluşturan şenlik öğrencilerle buluştu

TÜBİTAK 4007 destekli 'Bilimin izinde: Burdur Tarım ve Gıda Şenliği' Burdur Uzay Çatı Altı'nda protokol, öğretmen ve öğrencilerle gerçekleşti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:22

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EDİTÖR: İrem Özkan

Burdur'da bilimi tarımla buluşturan şenlik öğrencilerle buluştu

Burdur'da 'Bilimin izinde' tarım ve gıda şenliği düzenlendi

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde düzenlenen 'Bilimin izinde: Burdur Tarım ve Gıda Şenliği', Burdur Uzay Çatı Altı'nda protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, bilimi günlük yaşamla buluşturmayı, gençlerin bilimsel düşünme becerilerini güçlendirmeyi ve toplumsal bilim farkındalığını artırmayı amaçladı.

Program akışı:

Şenlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından Çatağıl İlkokulu ve TOBB Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri sahnelendi. Gösterilerin ardından törenle açılış gerçekleştirildi ve açılış kurdelesinin kesilmesiyle protokol üyeleri atölye ve stantları gezdi. TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen program, çeşitli kamu kurumlarının iş birliğiyle gerçekleştirildi ve stant ziyaretlerinin ardından sona erdi.

Vali yardımcısının vurguları:

Burdur Vali Yardımcısı Bedir Deveci, tarımın bugünün olduğu kadar geleceğin de en önemli konuları arasında bulunduğunu belirtti. Deveci, 'Toprağımızı, suyumuzu ve doğal kaynaklarımızı koruyarak üretmek; bilimden ve teknolojiden yararlanarak daha verimli ve daha sürdürülebilir yöntemler geliştirebilmek hepimizin ortak sorumluluğudur' sözleriyle etkinliğin gerekliliğine dikkat çekti.

Deveci ayrıca öğrencilerin bilimi yalnızca teorik olarak değil, deneyerek ve gözlemleyerek öğrenmelerinin önemine vurgu yaptı. Etkinliğin ilk iki günü okullardan gelecek öğrencilere, son gün ise tüm vatandaşların katılımına açık olacağı ve şenliğin en az 5 bin kişiye ulaşmayı hedeflediği ifade edildi.

Programa katılanlar atölye çalışmaları ve stantlar aracılığıyla tarım ve gıda konularında uygulamalı deneyimler edinirken, yerel paydaşların bir araya gelmesiyle bilimsel yaklaşımların yerel üretime katkı sağlamasının hedeflendiği vurgulandı.

Burdur&#039;da Bilimin İzinde Tarım ve Gıda Şenliği düzenlendi

Burdur'da Bilimin İzinde Tarım ve Gıda Şenliği düzenlendi

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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