Gedik Piliç SIAL Paris 2026'da ihracat ağını güçlendirme stratejisini öne çıkardı

Gedik Piliç dünya pazarında görünürlüğünü artırdı

Türkiye’nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Gedik Piliç, dünya gıda endüstrisinin en saygın fuarlarından olan SIAL Paris 2026’ya katılarak uluslararası pazarlardaki pozisyonunu güçlendirme adımlarını hızlandırdı. Şirket, fuar süresince ürün portföyünü, üretim kapasitesini ve ihracat odaklı stratejisini küresel sektör temsilcilerine sundu.

Fuar katılımının hedefleri:

Gedik Piliç, SIAL Paris’i yalnızca ürün tanıtımı yapılan bir etkinlik olarak görmüyor; şirket yönetimi fuarı, yeni iş ortaklıklarının kurulacağı ve küresel tüketici eğilimlerinin yakından izlendiği bir platform olarak değerlendiriyor. Gedik Piliç Genel Müdür Yardımcısı Nihat Özbey’in ifadeleriyle; amaç, Avrupa pazarındaki mevcut konumu sağlamlaştırmak ve yeni coğrafyalara açılmak. Özbey, fuarda hem inovatif ürünleri tanıttıklarını hem de iş ortaklarıyla gelecek stratejilerini netleştirdiklerini belirtti.

Özbey ayrıca İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Özer’e fuara verdikleri destek için teşekkür etti ve şirketin Avrupa’daki birçok ülkede halihazırda aktif iş ortaklıkları bulunduğunu vurguladı.

Üretim gücü ve pazar payı:

1968’den bu yana faaliyet gösteren Gedik Piliç, sahip olduğu altyapı ve üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Şirket, Türkiye pazarında yaklaşık yüzde 15 paya sahip olduğunu; taze piliç etinde sektörün yüzde 15ini, ileri işlenmiş ürünlerde ise yaklaşık yüzde 20 pazar payını yönettiğini açıkladı. Dağıtım ağında 1.200 araçlık filo, 70 bayi ve 100 bin satış noktası bulunuyor.

Gedik Piliç’in kapasitesi rakamlarla da somutlaşıyor: günlük 500 bin, yıllık 6 milyon piliç kesim kapasitesi ve kuluçkadan damızlığa, yemden kesimhaneye kadar uzanan yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı alana sahip tesisleri bulunuyor. Özbey, kestiği tavuğun yüzde 80ini parçalayarak katma değeri yüksek ürünlere dönüştürme strateisini öne çıkarıyor.

İhracat performansı ve hedefler:

Fuar konuşmasında Gedik Piliç, özellikle pişmiş pratik ürün grubunda Almanya, Belçika, Hollanda, Bosna Hersek, Makedonya ve Gürcistan gibi ülkelere bin tona yakın ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Almanya merkezli test sonuçlarının Gedik Piliç ürünlerinin Polonya, Almanya ve Hollanda üretimleriyle karşılaştırıldığında başarılı bulunması, şirketin bu pazarlarda hızlı karşılık bulmasını sağladı.

Şirket, SIAL Paris aracılığıyla değişen tüketici alışkanlıklarına uygun inovatif ürünleri sergilemeyi ve yeni pazar fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor. Özbey, fuarda yakalanan temasların sonraki dönemde somut ticari iş birliklerine dönüşmesinin beklendiğini ifade etti.

Büyüme grafiği ve gelecek planları:

Gedik Piliç son yıllarda sektörden daha hızlı bir büyüme kaydettiğini de paylaştı. Özbey, son 5 yılda şirketin yüzde 30 büyüdüğünü, sektör ortalaması olan yüzde 15e kıyasla çift haneli bir performans sergilediklerini söyledi. Bu büyüme, özellikle işlenmiş ürünlere yönelme ve katma değer artırma stratejilerinin bir sonucu olarak sunuldu.

Şirket, SIAL Paris’te elde ettiği temasları ve pazar geri bildirimlerini kullanarak ihracat potansiyelini daha da geliştirmeyi, farklı coğrafyalarda iş ortaklıklarını güçlendirmeyi ve Türk beyaz et sektörünün uluslararası rekabet gücüne katkı sağlamayı sürdürecek.

Gedik Piliç, köklü üretim tecrübesi ve yatırımlarıyla hem yurt içi faaliyetlerini sürdürürken hem de uluslararası pazarlarda sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklanmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN BEYAZ ET ÜRETİCİLERİNDEN GEDİK PİLİÇ, FRANSA’NIN BAŞKENTİ PARİS’TE DÜZENLENEN VE DÜNYA GIDA ENDÜSTRİSİNİN EN PRESTİJLİ ULUSLARARASI BULUŞMALARI ARASINDA YER ALAN SIAL PARİS 2026 FUARI’NA KATILDI.