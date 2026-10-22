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Malatya'dan Siber Vatan'a başvuru çağrısı: yapay zekâ destekli siber güvenlik eğitimi fırsatı

Malatya'daki üniversite öğrencileri için Türkiye Siber Vatan Programı 2027 başvuruları başladı; son tarih 30 Ekim, yüz yüze eğitim için 40 öğrenci seçilecek.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:57

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EDİTÖR: İrem Özkan

Malatya'dan Siber Vatan'a başvuru çağrısı: yapay zekâ destekli siber güvenlik eğitimi fırsatı

Malatya'da üniversitelilere yapay zekâ destekli siber güvenlik fırsatı

Türkiye genelinde 81 ilden başvuru kabul eden Siber Vatan Programının 2027 dönemi açılış duyurusu yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program, bu yıl "Yapay Zekâ Destekli Siber Güvenlik Yetenek Programı" modeliyle uygulanacak ve bölgedeki uygulamaları Fırat Kalkınma Ajansı yönetecek.

Kimler başvurabilir ve son tarih nedir:

Programa, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerindeki üniversitelerde öğrenim gören, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 26 yaşını doldurmamış öğrenciler başvurabilecek. Başvurular 30 Ekim tarihine kadar sibervatan.org adresi üzerinden kabul ediliyor. Başvuru sırasında öğrencilerin, öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu ili kapsayan kalkınma ajansını seçmeleri gerekiyor; seçilen ajans bölgesi dışındaki yüz yüze eğitimlere katılım mümkün değil.

Eğitim programının yapısı ve seçim süreci:

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar önce yaklaşık üç ay sürecek çevrim içi eğitim ve uygulama dönemiyle programa alınacak. Çevrim içi eğitimlerin ardından yapılacak sınavda başarılı olanlar arasından 40 öğrenci yüz yüze eğitim aşamasına davet edilecek.

Yüz yüze eğitimler, Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği illerden birinde düzenlenecek; eğitimin yapılacağı il ilerleyen tarihte ilan edilecek. Öğrencilerin ulaşım ve konaklama giderleri ilgili kalkınma ajansları tarafından karşılanacak.

Eğitim içerikleri ve uygulamalı aşamalar:

Yüz yüze eğitimlerde katılımcılara Sızma Testi Eğitimi ile Siber Güvenlikte Yapay Zekâ Eğitimi verilecek. Eğitimlerin ardından öğrenciler, öğrendiklerini test edebilecekleri CTF (Capture the Flag) yarışmasına katılacak; yarışmada yapay zekâ modellerinin siber güvenlik problemlerini çözmede kullanılması hedeflenecek.

CTF ve değerlendirmeler sonrası başarılı öğrenciler, teknik eğitimler, uygulamalı çalışmalar, takım görevleri ve sektör temsilcileriyle buluşmaların gerçekleştirileceği 7 günlük Siber Vatan BootCamp programına davet edilecek. Programın tüm aşamalarını tamamlayanlar, Siber Vatan takımlarında yer alma imkânı elde edecek.

Programın bölgedeki geçmişi ve amaçları:

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, programın bölgedeki uygulamaları hakkında bilgi vererek, proje takviminin geçmişini aktardı. Buna göre 2024 yılında Malatya ve Elazığ’da, 2025 yılında Bingöl ve Tunceli’de, 2026 yılında ise dört ilde uygulama gerçekleştirildi. 2027 dönemiyle birlikte yapay zekâ destekli siber güvenlik eğitimlerine daha fazla ağırlık verilecek.

Budancamanak, programın amaçlarını gençlerin siber güvenlik ve yapay zekâ alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve bölgenin dijital dönüşümüne katkı sağlamak olarak özetledi.

Programa katılmak isteyen adaylar başvurularını 30 Ekime kadar sibervatan.org üzerinden yapabileceklerdir.

MALATYA’DAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SİBER VATAN FIRSATI

MALATYA’DAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SİBER VATAN FIRSATI

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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