Memleketin halleri sahnede: güldürürken düşündüren oyun Manisa'da

Memleketname Manisa'da sahnelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen tiyatro etkinliğinde Memleketname adlı oyun sanatseverlerle buluştu. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda sahnelenen eser, Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından izleyiciye sunuldu ve yerel halktan yoğun ilgi gördü.

Oyunun teması ve sahne yorumu

Haluk Işık ile Semih Çelenk'in kaleme aldığı, T. Murat Demirbaş'ın yönettiği iki perdelik müzikli güldürü, toplumsal yaşamın farklı kesitlerini mizahi bir dille ele alıyor. Oyun köyden kente uzanan anlatımı ve gündelik yaşamdan alınan sahnelerle memleketin değişik hallerini sahneye taşıyor; mizahı bir eleştiri aracı olarak kullanarak izleyiciyi hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Sahneleme ve oyunculuk, eserin mizahi temposunu ve sosyal yorumunu destekleyecek biçimde kurgulanmıştı.

Etkinlik ve katılımcılar

Programda, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, MASKİ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Murat Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Manisa Büyükşehir ve Yunusemre belediyeleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları tiyatroyla buluşturmayı sürdürdüklerini gösterdi; bu tür programlar yerel toplumsal meselelerin sahnedeki yansımaları üzerinden diyalog ve farkındalık yaratıyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YUNUSEMRE BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE SAHNELENEN "MEMLEKETNAME" ADLI TİYATRO OYUNU, MANİSALI SANATSEVERLERDEN İLGİ GÖRDÜ. ANKARA EKİN TİYATROSU TARAFINDAN SAHNELENEN MÜZİKLİ GÜLDÜRÜ, TOPLUMSAL YAŞAMI MİZAHİ BİR DİLLE ELE ALARAK İZLEYİCİLERE HEM EĞLENCELİ HEM DE DÜŞÜNDÜRÜCÜ ANLAR YAŞATTI.