Dangal'ın izlediği kamyondan 500 gram metamfetamin çıktı

Dangal'ın izlediği operasyon

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonda arama yaptı.

operasyon ayrıntıları:

Arama çalışmasına polis köpeği Dangal da katıldı ve yapılan çalışma sonucunda 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

yasal süreç:

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

BALIKESİR POLİSİNİN YAPTIĞI NARKOTİK OPERASYONUNDA 500 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.