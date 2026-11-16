Dangal'ın izlediği kamyondan 500 gram metamfetamin çıktı

Dangal'ın izlediği operasyon
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonda arama yaptı.
operasyon ayrıntıları:
Arama çalışmasına polis köpeği Dangal da katıldı ve yapılan çalışma sonucunda 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
yasal süreç:
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
BALIKESİR POLİSİNİN YAPTIĞI NARKOTİK OPERASYONUNDA 500 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
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