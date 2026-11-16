Dolar 50,3875 +0,09%
Euro 55,5703 +0,14%
Bist 11.769,45 -0,62%
Altın Gram 6.258,69 -0,59%
EUR/USD 1,1024 -0,03%
Brent Petrol 95,96 +0,13%
--°

Dangal'ın izlediği kamyondan 500 gram metamfetamin çıktı

Balıkesir'de durdurulan kamyonda yapılan operasyonda polis köpeği Dangal'ın da katkısıyla 500 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 08:57

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 09:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Dangal'ın izlediği kamyondan 500 gram metamfetamin çıktı

Dangal'ın izlediği operasyon

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonda arama yaptı.

operasyon ayrıntıları:

Arama çalışmasına polis köpeği Dangal da katıldı ve yapılan çalışma sonucunda 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

yasal süreç:

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

BALIKESİR POLİSİNİN YAPTIĞI NARKOTİK OPERASYONUNDA 500 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE...

BALIKESİR POLİSİNİN YAPTIĞI NARKOTİK OPERASYONUNDA 500 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manavgat'ta telefon görüşmesi yapan sürücüye kar maskeli motosikletliler tarafın...
images

Aliağa açıklarında durdurulan lastik botta 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen yakaland...
images

Isparta’da hafta içinde geniş çaplı denetim: 38 aranan kişi yakalandı
images

Türk Kızılay Manavgat şubesi işaret diliyle dayanışmayı ördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manavgat'ta telefon görüşmesi yapan sürücüye kar maskeli motosikletliler tarafından ateş açıldı

Vodafone'un müşteri odaklı projeleri ICXA'da beş ödülle taçlandı

Sincan'da ara tatilde çocuklara ücretsiz tiyatro ve animasyon şöleni

Alikahya'nın kuzey ile güneyini bağlayacak köprüde 34 kiriş monte edildi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi