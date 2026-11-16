Erken müdahale ve düzenli takip serebral palsili çocukların hareket kabiliyetini koruyor

serebral palsi nedir ve neden önemsenmeli:

Serebral palsi, gelişmekte olan beyinde doğum öncesi, doğum sırasında veya erken bebeklik döneminde oluşan ilerleyici olmayan hasara bağlı nörolojik bir durumdur. Medikal Park Tokat Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Akdoğan tarafından aktarıldığı gibi, hastalığın kaynağı ilerleyici olmasa da çocuk büyüdükçe kas-iskelet sistemine bağlı sorunlar belirginleşebilir. Bu nedenle erken tanı ve düzenli izlem hayati bir rol oynar.

erken belirtiler ve tanıda dikkat edilmesi gerekenler:

Op. Dr. Akdoğan, serebral palsinin en sık erken doğum, düşük doğum ağırlığı, doğum sırasında oksijensiz kalma, gebelikte enfeksiyonlar ve yenidoğan sarılığı gibi nedenlerle ortaya çıktığını vurguluyor. Erken dönemde fark edilebilecek bulgular arasında kaslarda aşırı sertlik ya da gevşeklik, beslenme güçlüğü, sırtın geriye doğru kasılması ve bir elin diğerine göre daha az kullanılması sayılıyor. Ayrıca hareket gelişimindeki gecikmeler uyarıcıdır: bebeklerin yaklaşık 4 aylıkta baş kontrolü, 9 aylıkta desteksiz oturma ve 18 aylıkta yürüme beklenir. Bu basamaklarda gecikme görüldüğünde uzman değerlendirmesi önemlidir.

ortopedik sorunlar ve tedavi yaklaşımları:

Beyindeki hasar ilerlemese de büyüme sürecinde kaslar kemiklerden daha yavaş uzadığından zamanla kas kısalıkları, eklem sertlikleri ve buna bağlı ortopedik deformiteler gelişebilir. Karşılaşılan sorunlar arasında kalça çıkığı, ayak deformiteleri, dizlerde bükülme ve omurga eğrilikleri (skolyoz) yer alır. Bu riskler nedeniyle düzenli ortopedik muayene ve görüntüleme (özellikle kalça röntgenleri) gereklidir.

Tedavi zincirinin temelini fizyoterapi, germe egzersizleri ve ortez kullanımı oluşturur. Kas sertliğini azaltmak veya kontrol altına almak için botulinum toksin enjeksiyonları ve seri alçılama gibi yöntemler uygulanabilmektedir. Bu yaklaşımlar büyüme dönemindeki olası deformitelerin önlenmesine yardımcı olur.

cerrahi müdahalenin yeri ve sonrası:

Kas kısalıklarının kalıcı hale geldiği, ilerleyen kalça kayması veya çıkığı, ileri derecede ayak ve diz deformiteleri ile skolyoz gibi durumlarda ortopedik cerrahi gündeme gelebilir. Uygun vakalarda birden fazla ortopedik sorunun aynı seansta ele alındığı çok seviyeli cerrahi uygulanabiliyor. Bu ameliyatlar çocuğun yürüme kalitesini, dengesini ve yaşam konforunu artırabilir; ağrıyı azaltabilir ve oturma ile günlük bakım süreçlerini kolaylaştırabilir. Ancak cerrahi başarısı için ameliyat sonrası düzenli fizyoterapi büyük önem taşıyor.

Op. Dr. Akdoğan, ailelere şu uyarılarda bulunuyor: gelişim basamaklarında gecikme, vücudun bir tarafını daha az kullanma, parmak ucunda yürüme, bacakların çaprazlama durması veya sık düşme gibi belirtiler görüldüğünde hemen uzmana başvurulmalıdır. Tedavi sürecinde fizyoterapinin aksatılmaması, ortezlerin önerildiği şekilde kullanılması ve düzenli kalça kontrollerinin yapılması gerektiğini hatırlatıyor. Serebral palsi tedavisinin etkin yürütülmesi, çocuk nörolojisi, ortopedi ve fizik tedavi uzmanlarının birlikte çalıştığı bir ekip yaklaşımını gerektirir.

MEDİKAL PARK TOKAT HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI OP. DR. AHMET AKDOĞAN