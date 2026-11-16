diyabette yaşam tarzı odaklı yaklaşım kan şekeri kontrolünde belirleyici oluyor

diyabette beslenme ve yaşam tarzı müdahalelerinin önemi:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi diyetisyenlerinden Emine Demir, diyabet yönetiminde ilaç veya insülin uygulamalarının tek başına yeterli olmadığını, düzenli fiziksel aktivite ve kişiye özel beslenme planlarının tedavide eşit derecede önemli olduğunu belirtti. Demir, doğru beslenme alışkanlıklarının kan şekeri kontrolünü kolaylaştırdığı, hastalığa bağlı komplikasyon riskini düşürdüğü ve yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekti.

tedavinin üç temel ayağı:

Demir, diyabet tedavisini üç ayaklı bir sandalyeye benzeterek, bu ayakların ilaç/insülin, düzenli hareket ve tıbbi beslenme olduğunu söyledi. Bu üç unsurdan birinin eksik kalması halinde tedavide denge sağlanamayacağını vurgulayan Demir, beslenme düzeninin kan şekeri dalgalanmalarını azaltmada ve uzun vadeli komplikasyonları engellemede merkezi bir rol oynadığını aktardı.

pratik beslenme önerileri:

Katı yasaklar koymak yerine sürdürülebilir ve bireye özel düzenlerin benimsenmesi gerektiğini söyleyen Demir, önemli olanın hangi besinin ne zaman ve ne miktarda tüketildiğini bilmektir. Günlük öğünlerin düzenlenmesi, protein, karbonhidrat ve yağ dengesinin kişisel ihtiyaçlara göre ayarlanması ve porsiyon kontrolünün hem kan şekeri hem de kilo yönetimi açısından kritik olduğunu belirtti.

Rafine tahıllar yerine tam tahıl ürünlerinin tercih edilmesini öneren Demir, et ve yağlı gıdaların da kan şekerine dolaylı etkileri olabileceğini hatırlattı. Şekerli içecekler yerine meyvenin suyunun sıkılmadan, bütün meyve olarak tüketilmesinin daha uygun olduğunu, hamur işi ve tatlıların tamamen yasak olmayıp az ve seyrek tüketilmesi gerektiğini ekledi. Ayrıca salam, sucuk, hazır sos ve paketli atıştırmalıklar gibi işlenmiş ürünlerin tuz ve doymuş yağ açısından zengin olduğuna dikkat çekti.

Demir, beslenme ve hareket değişikliklerinin etkisine ilişkin olarak, Amerika’daki Diyabeti Önleme Programı (DPP) ve Finlandiya’daki Fin Diyabet Önleme Çalışması’nda yüksek riskli kişilerde uygulanan yaşam tarzı müdahaleleriyle tip 2 diyabet gelişme riskinin yaklaşık %58 oranında azaltıldığını hatırlatarak, bu başarının şok diyetlerden değil küçük, sürdürülebilir değişikliklerden kaynaklandığını ifade etti.

kilo yönetimi ve kişiselleştirilmiş planlar:

Demir, diyabette hedefin hızlı kilodan ziyade aylar içinde sağlanan kalıcı ve sağlıklı kilo kaybı olması gerektiğini söyledi. Her hastanın aynı beslenme programını uygulayamayacağını; diyabet türü, kullanılan ilaçlar, yaş, kilo, fiziksel aktivite düzeyi ve eşlik eden diğer hastalıkların beslenme planını doğrudan etkilediğini belirtti. Bu nedenle tıbbi tedavi ve beslenme programlarının doktor ve diyetisyen işbirliğiyle kişiye özel hazırlanmasının önemine vurgu yaptı.

Diyabetle yaşamda sürdürülebilir alışkanlıkların kazandırılmasının, hem kısa vadede kan şekeri kontrolünü sağlamada hem de uzun vadede komplikasyonları azaltmada etkili olduğunu söyleyen Emine Demir sözlerini şöyle tamamladı: "Sofranızı dengeleyin, hareketi hayatınıza katın ve rutin kontrollerinizi ihmal etmeyin."

DİYETİSYEN EMİNE DEMİR, DİYABET TEDAVİSİNDE İLAÇ VEYA İNSÜLİNİN YANI SIRA DÜZENLİ HAREKET VE KİŞİYE ÖZEL BESLENMENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK, "SOFRANIZI DENGELEYİN, HAREKETİ HAYATINIZA KATIN VE RUTİN KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN" DEDİ.