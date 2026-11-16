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mezarlığa 300 fidanla geleceğe nefes verildi

Yüksekova'nın Beşaltı köyünde 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında köy mezarlığına 300 fidan dikildi; muhtar, imam ve öğrenciler etkinlikte yer aldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:14

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Aslı Han

mezarlığa 300 fidanla geleceğe nefes verildi

Beşaltı köyünde mezarlık yeşillendirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Beşaltı köyünde, 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında köy mezarlığında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde 300 fidan toprakla buluşturuldu. Çalışma, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirildi ve köy halkı ile öğrencilerin geniş katılımı dikkat çekti.

Etkinliğin ayrıntıları:

Ellerine kürek alan çocuklardan yaşlılara kadar 7’den 70’e geniş bir katılımın sağlandığı törende, fidanlar dikkatle dikilerek ilk can suyu verildi. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan etkinlikte yaptığı konuşmada, çalışmanın kasım ayının ruhuna uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, muhtarın ve imamın talepleri doğrultusunda müdürlük tarafından temin edilen fidanların mezarlığa dikildiğini söyledi.

İnan konuşmasında, ileriki dönemlerde talep doğrultusunda köyün ikinci mezarlığı için de dikim çalışmalarının devam edeceğini ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlikte ayrıca fidan dikiminin önemi, ağaçların değeri ve çevre bilinci hakkında gençlere yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Geleceğe yönelik hedefler:

Köy muhtarı Fethi Erci ise duyduğu memnuniyeti dile getirerek, destek verenlere şükranlarını sundu. Erci, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan aracılığıyla temin edilen yaklaşık 300 fidanın köyde toprakla buluşturulmasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Yetkililer, Beşaltı köyündeki ilk mezarlıkta tamamlanan dikim çalışmalarının ardından ikinci mezarlık için hazırlıkların başladığını ve önümüzdeki süreçte yeni fidanların da toprakla buluşturulacağı bilgisini paylaştı. Etkinlik, yerel toplumda çevre bilincini güçlendirmeyi ve gençlere ağaç sevgisini aşılamayı amaçlayan somut bir adım olarak kayda geçti.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI BEŞALTI KÖYÜNDE, &quot;GELECEĞE NEFES&quot; PROJESİ KAPSAMINDA KÖY...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI BEŞALTI KÖYÜNDE, "GELECEĞE NEFES" PROJESİ KAPSAMINDA KÖY MEZARLIĞINDA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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