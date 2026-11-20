İzmir'de Kosova Günleri başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kosova Rumeli Kültür, Sanat ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen 'İzmir'de Kosova Günleri' programı, 20-21 Kasım tarihlerinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda kapılarını açtı. Etkinlik, Türkiye ve Kosova'dan siyaset, diplomasi, yerel yönetim ve kültür dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi.

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, İzmir Valisi Süleyman Elban, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dren Zeka, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ile Kosova Rumeli Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şengöz katıldı. Tören, iki ülkenin millî marşlarının okunması ve tanıtım filmlerinin gösterimiyle başladı.

Tugay: ortak kültürümüzü geleceğe taşımalıyız:

Başkan Cemil Tugay, konuşmasını katılımcılara ana dillerinde 'Mir se vini' diyerek selamladı ve ağustos ayında gerçekleştirdiği Kosova ziyaretine dair izlenimlerini paylaştı. Tugay, ziyaretin kendisi için unutulmaz olduğunu ve İzmirli ile Kosovalı topluluklar arasındaki samimi bağları bizzat gördüğünü söyledi.

Tugay, İzmir'in bir Balkan şehri olduğuna vurgu yaparak, kentte yaşayan Balkan göçmenleri ve Balkan kökenli ailelerin ortak kültürü yaşattığını belirtti. Başkan, ortak kültürün iki toplum arasındaki ilişkilerin temelini oluşturduğunu ifade ederek, 'Biz ortak bir kültürü paylaşıyoruz. Ama bizim hep beraber bir geleceğimiz de olacak' dedi. Tugay, bu geleceğin şekillenmesi için önceliğin karşılıklı tanışıklığın artırılması ve bunun üzerinden kalkınmayı destekleyecek iş birliklerinin geliştirilmesi olduğunu vurguladı.

Ticaret ve yatırım köprüleri hedefleniyor:

Tugay, İzmir'de düzenlenen etkinliğin sadece kültürel bir buluşma olmayıp aynı zamanda ticari ilişkileri derinleştirecek bir platform olduğunu kaydetti. Yerel yönetimler ile iş dünyası temsilcilerinin bir arada olmasının yeni ortaklıkların yolunu açacağını söyleyen Tugay, 2019'dan beri yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması'nın karşılıklı ticareti kolaylaştırdığını belirtti ve Türkiye ile Kosova arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar'a yaklaştığına dikkat çekti.

Program kapsamında düzenlenen 'İzmir-Kosova Ticaret ve Yatırım Köprüsü Forumu' ile İzmir Ticaret Odası'ndaki görüşmelerin, firmaların potansiyel ortaklarla tanışması için önemli fırsatlar sunacağı belirtildi. Tugay, İzmir ve Ege Bölgesi'nin güçlü bir üretim havzası olduğunu, Kosova'nın ise hızla gelişen bir ülke olduğunu ifade ederek İzmirli iş insanlarını Kosova'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet etti.

Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da konuşmasında İzmir'de kendisini kardeş gibi ağırlayanlara teşekkür ederek, Kosova'nın Türk yatırımcılara kapılarını her zaman açık tuttuğunu belirtti. Sveçla, iki ülke vatandaşları ve kurumları arasındaki iş birliklerinin artacağı sözünü verdi.

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dren Zeka ise yaptığı konuşmada ilişkilerin çok boyutlu ve dinamik olduğuna işaret ederek, yıllık ticaret hacminin 1 milyar avro civarına yaklaştığını söyledi ve İzmirli yatırımcıları Kosova'yı yerinde görmeye çağırdı. Zeka, doğrudan temaslar, kardeş belediye ilişkileri ve ortak projelerle iş birliğinin güçlendirilebileceğini vurguladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, etkinliğin yerel yönetimler, iş insanları ve eğitim kurumları arasında kalıcı köprüler kurulmasına katkı sağlayacağını belirtti. Elban, öğrenci değişim programları, kardeş şehir ilişkileri ve karşılıklı yatırımların ilişkinin kökleşmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Kosova Rumeli Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Uğur Şengöz, Başkan Tugay'ın iki ay önce gerçekleştirdiği Kosova ziyaretinin etkinliğe önemli katkı sağladığını ifade etti. Şengöz, derneğin 50 yılı aşkın süredir yürüttüğü faaliyetlerin, bugünkü ekonomik ve kültürel iş birliklerinin sürdürülebilirliğine zemin oluşturduğunu dile getirdi.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer ise Balkan kökenli bir İzmirli olarak iki toplum arasındaki kültürel yakınlığı vurguladı ve İzmir'in tarih, turizm, doğa, gastronomi ve UNESCO kültürel mirasıyla Kosovalı misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Programda kültür, sanat ve gastronomi öne çıkıyor:

Etkinliğin ikinci gününde Kosova'nın kültürü, sanatı ve gastronomisi İzmirlilerle buluşacak. 21 Kasım'da planlanan programda Kosova şehir tanıtımları, iki ülkenin mutfaklarından lezzetler, halk oyunları gösterileri ve konserler yer alacak. Halka açık bu etkinliklerle gençler, sanatçılar ve sporcular arasında daha fazla temas sağlanması hedefleniyor.

Organizasyon boyunca Tugay, İzmir'in Kosova'da daha fazla tanınması için çalışacaklarını, karşılıklı ziyaret sayısını artırmaya yönelik adımlar atılacağını ve gelecek Nisan ayında İzmir'i tanıtmak amacıyla Kosova'da bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Tugay, Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığını hatırlatarak, İzmir'in bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu bildiğini belirtti.

Program, iki toplum arasındaki kültürel ve ekonomik bağların pekiştirilmesi yönünde hem söylem hem de somut adımların atıldığı bir platform olarak öne çıkıyor. Etkinlik boyunca yapılacak görüşmelerin ve forumların, İzmir ile Kosova arasındaki iş birliği olanaklarını genişletmesi bekleniyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY