Bafra sera yatırımı Samsun Valiliği'nde ele alındı

Samsun Valiliği'nde gerçekleştirilen yatırım görüşmesinde, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) sınırları içinde yürütülen sera projesi detaylarıyla değerlendirildi. Toplantıya, yatırımcı firmanın yerli ve Japonya merkezli temsilcisi ile birlikte katılım sağlandı; görüşmede bölgenin tarımsal üretim potansiyeli ve ilerleyen yatırım süreçleri ana gündem maddeleri oldu.

görüşmenin içeriği:

Heyet, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile bir araya gelerek Bafra Sera OTB’de sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi paylaştı. Toplantıda, 160 dönüm alanda devam eden sera kurulumunun teknik ve idari boyutları, yatırım sürecinin kademeli ilerleyişi ile saha altyapısına ilişkin beklentiler ele alındı. Katılımcılar, projenin bölgenin örtü altı tarım kapasitesini güçlendireceği ve sera üretim zincirinin çeşitlendirilmesine katkı sağlayacağı konusunda hemfikir oldu.

bölge ziyareti ve izlenecek adımlar:

Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay ile Bafra TDİ Sera OTB Müdürü Hamit Bozer de katıldı. Görüşmenin ardından heyet, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşam geçirilen tesisleri yerinde incelemek amacıyla İstiklal Meydanı, Samsun Tanıtım Merkezi ve Astorya Uçan Sinema gösteri merkezini ziyaret etti. Bu geziler, yatırımların kent ölçeğindeki etkileşimini değerlendirmek ve ortak çalışma alanlarını tespit etmek için planlandı.

Yetkililer, sürecin ilerleyen aşamalarında saha denetimleri ve teknik destek mekanizmalarının güçlendirilmesiyle projenin somut çıktılar üretmesinin hedeflendiğini belirtti. Yerli ve yabancı paydaşların eşgüdümlü çalışmasıyla projenin bölge tarımına uzun vadeli katkı sağlaması bekleniyor.

BAFRA SERA OTB’DE SERA KURULUMU YAPAN YATIRIMCI FİRMANIN YETKİLİSİ LÜTFİ CİHAN GÜLMEZ, ZİRAAT MÜHENDİSİ ZEHRA NUR KAYA, JAPONYA MERKEZLİ FİRMANIN YÖNETİCİSİ KOMATASU-SAN VE TARIM FİRMASI YÖNETİCİSİ SERHAT ÖZPERÇİN, SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’YI ZİYARET ETTİ. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ TEVFİK AKÇAY İLE BAFRA TDİ SERA OTB MÜDÜRÜ HAMİT BOZER'İN DE KATILDIĞI GÖRÜŞMEDE, BAFRA SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ'NDEKİ YATIRIMLAR ELE ALINDI.