kurul kararının özeti:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 19.11.2026 tarihli kurul kararıyla kredi kartları ve konut kredilerine ilişkin yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu. Kararda yer alan hükümler, ilgili yönetmelik maddeleri uyarınca Kuruluş Birliklerine duyurulacak ve Kurumun internet sitesinde yayımlanacak.

kredi kartlarında asgari ödeme oranları:

Kurul kararına göre kredi kartlarında asgari tutarın tespitine ilişkin yeni eşikler getirildi. Buna göre, limiti 100.000 TL ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme, dönem borcunun %20'si; limiti 100.000 TL ile 200.000 TL arasında (200.000 TL dahil) olan kartlar için dönem borcunun %30'u; limiti 200.000 TL'nin üzerinde olan kartlar için dönem borcunun %40'ı olarak belirlendi.

Duyuruda yer alan metinde, kararın 19.11.2026 tarihli ve E-24049440-045.01-210086 sayılı yazı esas alınarak alındığı belirtildi. Kararın amacı ve beklentileri metinde ayrıntılı şekilde yer almıyor; ancak eşik uygulamasıyla limit arttıkça asgari ödemelerin de yükseleceği açıkça düzenlenmiş oldu.

konut kredilerinde teminat oranına ilişkin düzenleme:

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki değişikliklere göre; tüketicilere konut edinimi amacıyla kullandırılacak krediler ile taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, 29.01.2026 tarihli ve 11364 sayılı Kurul Kararında belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı bazı hallerde azaltılarak uygulanacak.

Özellikle, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az iki konutu bulunması halinde bu oran %75 azaltılarak tatbik edilecek. Ayrıca 24.08.2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararının hisseli tapu sahipliğine ilişkin kısmı, ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç olmak üzere; herhangi bir konut tapusunda %50 ve daha az hissesi olanların o konutunun dikkate alınmaması şeklinde uygulanacak.

Buna ek olarak, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu konutun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesi nedeniyle yıkılmış olması veya hakkında yıkım kararı alınması halinde, yalnızca bir konutunun malikliği değerlendirmesinde dikkate alınmayacağı hükme bağlandı.

Kurul metinleri, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22'nci maddesi ve Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12'nci maddesi uyarınca düzenlendi. Kararlar ve ekleri Kurumun internet sitesinde yayımlanacak ve ilgili kuruluş birimlerine duyurulacak.

Not: Kararda yer alan tarih, karar ve madde numaraları karar metninde belirtildiği şekilde aktarılmıştır.

BDDK, KREDİ KARTLARININ ASGARİ LİMİTLERİNDE VE KONUT KREDİLERİNDE YENİ DÜZENLEME YAPTIĞINI DUYURDU. (ARŞİV)